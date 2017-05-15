Arkansas man pleads not guilty in deaths of deputy, 2 others

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REFSREFORUxMRSwgQXJrLjogQW4gQXJrYW5zYXMgbWFuIGFjY3VzZWQgb2Yga2lsbGluZyBh
IHNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBkZXB1dHkgYW5kIHR3byBvdGhlciBwZW9wbGUgd2FzIG9yZGVyZWQg
amFpbGVkIHdpdGhvdXQgYm9uZCBNb25kYXkgYWZ0ZXIgZW50ZXJpbmcgYSBub3QtZ3VpbHR5IHBs
ZWEgb24gdGhyZWUgY2hhcmdlcyBvZiBjYXBpdGFsIG11cmRlci48L3A+PHA+SmFtZXMgQXJ0aHVy
IEJvd2RlbiBpcyBhY2N1c2VkIGluIGxhc3Qgd2VlayYjODIxNztzIGtpbGxpbmdzIG9mIFllbGwg
Q291bnR5IFNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBEZXB1dHkgTHQuIEtldmluIE1haW5oYXJ0LCA2MS15ZWFy
LW9sZCBSaXRhIE1pbGxlciBhbmQgMTcteWVhci1vbGQgQ2llcmEgTWlsbGVyLiBGYW1pbHkgbWVt
YmVycyBoYXZlIHNhaWQgdGhlIE1pbGxlcnMgd2VyZSByZWxhdGl2ZXMgb2YgQm93ZGVuJiM4MjE3
O3MgZ2lybGZyaWVuZC48L3A+PHA+QXQgYSBicmllZiBhcnJhaWdubWVudCBNb25kYXksIGEganVk
Z2UgaXNzdWVkIGEgZ2FnIG9yZGVyIHRoYXQgYmFycyBwcm9zZWN1dG9ycywgZGVmZW5zZSBhdHRv
cm5leXMgYW5kIHBvbGljZSBmcm9tIHNwZWFraW5nIHB1YmxpY2x5IGFib3V0IHRoZSBjYXNlLiBC
b3dkZW4gaXMgbmV4dCBkdWUgaW4gY291cnQgaW4gSnVseS48L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIGFu
IGFycmVzdCBhZmZpZGF2aXQsIGF1dGhvcml0aWVzIGFjY3VzZSBCb3dkZW4gb2Ygc2hvb3Rpbmcg
TWFpbmhhcnQgZHVyaW5nIGEgdHJhZmZpYyBzdG9wLCB0aGVuIGtpbGxpbmcgUml0YSBNaWxsZXIg
YW5kIENpZXJhIE1pbGxlciBhdCBhIG5lYXJieSBob21lLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.