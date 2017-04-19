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Arkansas suffers two setbacks to multiple execution plan

By Kelly P. Kissel and Jill Bleed
Associated Press

Published: April 19, 2017 - 08:20 PM

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