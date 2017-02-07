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Dakota Access pipeline

Army to allow completion of Dakota Access oil pipeline

By Blake Nicholson
Associated Press

Published: February 7, 2017 - 03:56 PM | Updated: February 7, 2017 - 08:44 PM
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In this Oct. 5, 2016 photo, heavy equipment is seen at a site where sections of the Dakota Access Pipeline were being buried near the town of St. Anthony in Morton County, N.D. The Army has notified Congress Tuesday, that it will allow the $3.8 billion Dakota Access pipeline to cross under a Missouri River reservoir in North Dakota, completing the four-state project to move North Dakota oil to Illinois. The Army intends to allow the crossing under Lake Oahe as early as Wednesday, Feb. 8. The crossing is the final big chunk of work on the pipeline. (Tom Stromme/The Bismarck Tribune via AP)


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