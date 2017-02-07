Army to allow completion of Dakota Access oil pipeline

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QklTTUFSQ0ssIE4uRC46IFRoZSBBcm15IHNhaWQgVHVlc2RheSB0aGF0IGl0IHdpbGwgYWxs
b3cgdGhlICQzLjggYmlsbGlvbiBEYWtvdGEgQWNjZXNzIG9pbCBwaXBlbGluZSB0byBjcm9zcyB1
bmRlciBhIE1pc3NvdXJpIFJpdmVyIHJlc2Vydm9pciBpbiBOb3J0aCBEYWtvdGEsIGNsZWFyaW5n
IHRoZSB3YXkgZm9yIGNvbXBsZXRpb24gb2YgdGhlIGRpc3B1dGVkIGZvdXItc3RhdGUgcHJvamVj
dC48L3A+PHA+SG93ZXZlciwgY29uc3RydWN0aW9uIGNvdWxkIHN0aWxsIGJlIGRlbGF5ZWQgYmVj
YXVzZSB0aGUgU3RhbmRpbmcgUm9jayBTaW91eCB0cmliZSwgd2hpY2ggaGFzIGxlZCBvcHBvc2l0
aW9uLCBzYWlkIGl0IHdvdWxkIGZpZ2h0IHRoZSBsYXRlc3QgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gY291cnQu
PC9wPjxwPlRoZSBBcm15IGludGVuZHMgdG8gY2FuY2VsIGZ1cnRoZXIgZW52aXJvbm1lbnRhbCBz
dHVkeSBhbmQgYWxsb3cgdGhlIExha2UgT2FoZSBjcm9zc2luZyBhcyBlYXJseSBhcyBXZWRuZXNk
YXksIGFjY29yZGluZyB0byBjb3VydCBkb2N1bWVudHMgdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBm
aWxlZCB0aGF0IGluY2x1ZGUgbGV0dGVycyB0byBtZW1iZXJzIG9mIENvbmdyZXNzIGZyb20gRGVw
dXR5IEFzc2lzdGFudCBBcm15IFNlY3JldGFyeSBQYXVsIENyYW1lci48L3A+PHA+VGhlIHN0cmV0
Y2ggdW5kZXIgTGFrZSBPYWhlIGlzIHRoZSBmaW5hbCBiaWcgY2h1bmsgb2Ygd29yayBvbiB0aGUg
MSwyMDAtbWlsZSBwaXBlbGluZSB0aGF0IHdvdWxkIGNhcnJ5IE5vcnRoIERha290YSBvaWwgdGhy
b3VnaCB0aGUgRGFrb3RhcyBhbmQgSW93YSB0byBhIHNoaXBwaW5nIHBvaW50IGluIElsbGlub2lz
LiBEZXZlbG9wZXIgRW5lcmd5IFRyYW5zZmVyIFBhcnRuZXJzIGhhZCBob3BlZCB0byBoYXZlIHRo
ZSBwaXBlbGluZSBvcGVyYXRpbmcgYnkgdGhlIGVuZCBvZiAyMDE2LCBidXQgY29uc3RydWN0aW9u
IGhhcyBiZWVuIHN0YWxsZWQgd2hpbGUgdGhlIEFybXkgQ29ycHMgb2YgRW5naW5lZXJzIGFuZCB0
aGUgRGFsbGFzLWJhc2VkIGNvbXBhbnkgYmF0dGxlZCBpbiBjb3VydCBvdmVyIHRoZSBjcm9zc2lu
Zy48L3A+PHA+VGhlIFN0YW5kaW5nIFJvY2sgU2lvdXgsIHdob3NlIHJlc2VydmF0aW9uIGlzIGp1
c3QgZG93bnN0cmVhbSBmcm9tIHRoZSBjcm9zc2luZywgZmVhcnMgYSBsZWFrIHdvdWxkIHBvbGx1
dGUgaXRzIGRyaW5raW5nIHdhdGVyLiBUaGUgdHJpYmUgaGFzIGxlZCBwcm90ZXN0cyB0aGF0IGRy
ZXcgaHVuZHJlZHMgYW5kIGF0IHRpbWVzIHRob3VzYW5kcyBvZiBwZW9wbGUgd2hvIGR1YmJlZCB0
aGVtc2VsdmVzICYjODIyMDt3YXRlciBwcm90ZWN0b3JzJiM4MjIxOyB0byBhbiBlbmNhbXBtZW50
IG5lYXIgdGhlIGNyb3NzaW5nLiBFVFAgc2F5cyB0aGUgcGlwZWxpbmUgaXMgc2FmZS48L3A+PHA+
RGV0YWlscyBvZiB0aGUgdHJpYmUmIzgyMTc7cyBsZWdhbCBjaGFsbGVuZ2UgdG8gdGhlIEFybXkm
IzgyMTc7cyBkZWNpc2lvbiB3ZXJlIHN0aWxsIGJlaW5nIHdvcmtlZCBvdXQsIGF0dG9ybmV5IEph
biBIYXNzZWxtYW4gc2FpZC4gQnV0IHRyaWJhbCBDaGFpcm1hbiBEYXZlIEFyY2hhbWJhdWx0IHNh
aWQgdGhlIHRyaWJlIGlzICYjODIyMDt1bmRhdW50ZWQmIzgyMjE7IGJ5IHRoZSBBcm15JiM4MjE3
O3MgZGVjaXNpb24uIEV2ZW4gaWYgdGhlIHBpcGVsaW5lIGlzIGZpbmlzaGVkIGFuZCBiZWdpbnMg
b3BlcmF0aW5nLCBoZSBzYWlkLCB0aGUgdHJpYmUgd2lsbCBwdXNoIHRvIGdldCBpdCBzaHV0IGRv
d24uPC9wPjxwPkFuIGFzc2Vzc21lbnQgY29uZHVjdGVkIGxhc3QgeWVhciBkZXRlcm1pbmVkIHRo
ZSBjcm9zc2luZyB3b3VsZCBub3QgaGF2ZSBhIHNpZ25pZmljYW50IGltcGFjdCBvbiB0aGUgZW52
aXJvbm1lbnQuIEhvd2V2ZXIsIHRoZW4tQXNzaXN0YW50IEFybXkgU2VjcmV0YXJ5IGZvciBDaXZp
bCBXb3JrcyBKby1FbGxlbiBEYXJjeSBvbiBEZWMuIDQgZGVjbGluZWQgdG8gaXNzdWUgcGVybWlz
c2lvbiBmb3IgdGhlIGNyb3NzaW5nLCBzYXlpbmcgYSBicm9hZGVyIGVudmlyb25tZW50YWwgc3R1
ZHkgd2FzIHdhcnJhbnRlZC48L3A+PHA+RVRQIGNhbGxlZCBEYXJjeSYjODIxNztzIGRlY2lzaW9u
IHBvbGl0aWNhbGx5IG1vdGl2YXRlZCBhbmQgYWNjdXNlZCB0aGUgT2JhbWEgYWRtaW5pc3RyYXRp
b24gb2YgZGVsYXlpbmcgdGhlIG1hdHRlciB1bnRpbCBoZSBsZWZ0IG9mZmljZS4gVGhlIENvcnBz
IGxhdW5jaGVkIGEgc3R1ZHkgb2YgdGhlIGNyb3NzaW5nIG9uIEphbi4gMTggdGhhdCBjb3VsZCBo
YXZlIHRha2VuIHVwIHRvIHR3byB5ZWFycyB0byBjb21wbGV0ZS4gUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBU
cnVtcCBzaWduZWQgYW4gZXhlY3V0aXZlIGFjdGlvbiBKYW4uIDI0IHRlbGxpbmcgdGhlIENvcnBz
IHRvIHF1aWNrbHkgcmVjb25zaWRlciBEYXJjeSYjODIxNztzIGRlY2lzaW9uLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.