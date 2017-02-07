All CATEGORIES
☰ Menu

Dakota Access pipeline

Army to allow completion of Dakota Access oil pipeline

By Blake Nicholson
Associated Press

Published: February 7, 2017 - 03:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Oct. 5, 2016 photo, heavy equipment is seen at a site where sections of the Dakota Access Pipeline were being buried near the town of St. Anthony in Morton County, N.D. The Army has notified Congress Tuesday, that it will allow the $3.8 billion Dakota Access pipeline to cross under a Missouri River reservoir in North Dakota, completing the four-state project to move North Dakota oil to Illinois. The Army intends to allow the crossing under Lake Oahe as early as Wednesday, Feb. 8. The crossing is the final big chunk of work on the pipeline. (Tom Stromme/The Bismarck Tribune via AP)


MORE IN NEWS

explode08cut_04 ELMER THOMAS - Freelance
Akron house explosion felt, heard from 3 miles away; 1 man injured

One man was injured when a home exploded Tuesday evening on Courtland Avenue at the intersection of South Hawkins Avenue in West Akron.

liberty08cut_01
Storefront display depicting Lady Liberty with a paper bag over her head elicits threats
Attorneys paint starkly different portraits of ex-Summit councilwoman Tamela Lee in bribery trial
State politicians remain outspoken over Betsy DeVos appointment, while public schools take wait-and-see approach
falls08cut_01
Cuyahoga Falls moves to preserve historic downtown architecture, offer tax credits, make over parking decks
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next