Army to allow completion of Dakota Access oil pipeline

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QklTTUFSQ0ssIE4uRC46IFRoZSBBcm15IGhhcyBub3RpZmllZCBDb25ncmVzcyB0aGF0IGl0
IHdpbGwgYWxsb3cgdGhlICQzLjggYmlsbGlvbiBEYWtvdGEgQWNjZXNzIHBpcGVsaW5lIHRvIGNy
b3NzIHVuZGVyIGEgTWlzc291cmkgUml2ZXIgcmVzZXJ2b2lyIGluIE5vcnRoIERha290YSwgY29t
cGxldGluZyB0aGUgZm91ci1zdGF0ZSBwcm9qZWN0IHRvIG1vdmUgTm9ydGggRGFrb3RhIG9pbCB0
byBJbGxpbm9pcy48L3A+PHA+VGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBmaWxlZCBjb3VydCBkb2N1
bWVudHMgVHVlc2RheSBpbmNsdWRpbmcgbGV0dGVycyB0byBtZW1iZXJzIG9mIENvbmdyZXNzIGZy
b20gRGVwdXR5IEFzc2lzdGFudCBBcm15IFNlY3JldGFyeSBQYXVsIENyYW1lci4gVGhlIEFybXkg
aW50ZW5kcyB0byBhbGxvdyB0aGUgY3Jvc3NpbmcgdW5kZXIgTGFrZSBPYWhlIGFzIGVhcmx5IGFz
IFdlZG5lc2RheS48L3A+PHA+VGhlIGNyb3NzaW5nIGlzIHRoZSBmaW5hbCBiaWcgY2h1bmsgb2Yg
d29yayBvbiB0aGUgcGlwZWxpbmUuPC9wPjxwPlRoZSBTdGFuZGluZyBSb2NrIFNpb3V4IHRyaWJl
IHdvcnJpZXMgYSBwaXBlbGluZSBsZWFrIGNvdWxkIHBvbGx1dGUgZHJpbmtpbmcgd2F0ZXIuIEl0
JiM4MjE3O3MgcHJvbWlzZWQgdG8gY29udGludWUgbGVnYWwgY2hhbGxlbmdlcy48L3A+PHA+RGFs
bGFzLWJhc2VkIHBpcGVsaW5lIGRldmVsb3BlciBFbmVyZ3kgVHJhbnNmZXIgUGFydG5lcnMgc2F5
cyB0aGUgcGlwZWxpbmUgaXMgc2FmZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.