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Arrest warrant: Man used hands to kill teacher inside home

By Russ Bynum
Associated Press

Published: February 24, 2017 - 02:27 PM
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This Feb 22, 2017 photo released by the Georgia Bureau of Investigation shows Ryan Alexander Duke, in Georgia. Duke was arrested by authorities on murder charges in the disappearance of a high school teacher in rural south Georgia more than 11 years ago. (Georgia Bureau of Investigation via AP)


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