Arrest warrant: Man used hands to kill teacher inside home

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGVhY2hlciBhbmQgZm9ybWVyIGJlYXV0eSBxdWVlbiBUYXJhIEdyaW5zdGVhZCB2YW5pc2hl
ZCBmcm9tIGhlciBzb3V0aCBHZW9yZ2lhIGhvbWUgaW4gMjAwNSwgbGVhdmluZyBhIG15c3Rlcnkg
dGhhdCBoYWQgc3R1bXBlZCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIGZvciBuZWFybHkgMTIgeWVhcnMgJiM4MjEy
OyB1bnRpbCBhIHRpcCBsZWQgdG8gYW4gdW5leHBlY3RlZCBhcnJlc3QuPC9wPjxwPlRoZSBHZW9y
Z2lhIEJ1cmVhdSBvZiBJbnZlc3RpZ2F0aW9uIGFubm91bmNlZCBUaHVyc2RheSB0aGF0IGEgZm9y
bWVyIHN0dWRlbnQgYXQgSXJ3aW4gQ291bnR5IEhpZ2ggU2Nob29sLCB3aGVyZSBHcmluc3RlYWQg
dGF1Z2h0IGhpc3RvcnksIGhhcyBiZWVuIGNoYXJnZWQgd2l0aCBoZXIgbXVyZGVyLjwvcD48cD5U
aGUgc3VzcGVjdCwgMzMteWVhci1vbGQgUnlhbiBBbGV4YW5kZXIgRHVrZSwgd2FzIGJlaW5nIGhl
bGQgYXQgdGhlIElyd2luIENvdW50eSBqYWlsIGluIE9jaWxsYSwgYWJvdXQgMTY1IG1pbGVzIHNv
dXRoZWFzdCBvZiBBdGxhbnRhLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYWx3YXlzIGJlbGlldmVkIHRoYXQg
aXQgd291bGQgYmUgc29sdmVkLCYjODIyMTsgQ29ubmllIEdyaW5zdGVhZCwgdGhlIG1pc3Npbmcg
d29tYW4mIzgyMTc7cyBzdGVwbW90aGVyLCB0b2xkIHJlcG9ydGVycyBhdCBhIGNvdXJ0aG91c2Ug
bmV3cyBjb25mZXJlbmNlIFRodXJzZGF5IGluIHdoaWNoIHRoZSBHQkkgYW5ub3VuY2VkIHRoZSBh
cnJlc3QuICYjODIyMDtXZSBqdXN0IGRpZCBub3Qga25vdyB3aGVuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhl
IGFycmVzdCBwcm92aWRlcyBzb21lIGFuc3dlcnMgZm9yIGEgc21hbGwgZmFybWluZyBjb21tdW5p
dHkgdGhhdCBoYXMgbG9uZyBncmFwcGxlZCB3aXRoIEdyaW5zdGVhZCYjODIxNztzIHN0cmFuZ2Ug
ZGlzYXBwZWFyYW5jZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZW4gSSBoZWFyZCwgSSBqdXN0IGJyb2tlIGRv
d24gaW4gdGVhcnMgb2YgcmVsaWVmLCBvZiBhbmdlciwgb2Ygc2FkbmVzcyBhbmQgZnJ1c3RyYXRp
b24sJiM4MjIxOyBzYWlkIFdlbmR5IE1jRmFybGFuZCwgYSBmZWxsb3cgdGVhY2hlciBhbmQgZnJp
ZW5kIG9mIEdyaW5zdGVhZCYjODIxNztzLiAmIzgyMjA7RXZlcnl0aGluZyB0aGF0IGhhZCBiZWVu
IGNhcnJpZWQgZm9yIHRoZSBsYXN0IDExIHllYXJzIGFuZCBmb3VyIG1vbnRocyBqdXN0IGJ1YmJs
ZWQgdG8gdGhlIHN1cmZhY2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5EdWtlIGJ1cmdsYXJpemVkIHRoZSB0ZWFj
aGVyJiM4MjE3O3MgaG9tZSwgYW5kIHVzZWQgaGlzIGhhbmRzIHRvIGtpbGwgaGVyIGluc2lkZSB0
aGUgcmVzaWRlbmNlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gd2FycmFudHMgdGhhdCB3ZXJlIHJlYWQgYXQgYSBs
YXRlIFRodXJzZGF5IGNvdXJ0IGhlYXJpbmcsIGFyZWEgbmV3cyBvdXRsZXRzIHJlcG9ydGVkLiBI
ZSB0aGVuIHJlbW92ZWQgaGVyIGJvZHkgZnJvbSB0aGUgaG9tZSB3aXRoIHRoZSBpbnRlbnQgb2Yg
Y29uY2VhbGluZyBoZXIgZGVhdGgsIHRoZSB3YXJyYW50cyBzdGF0ZS48L3A+PHA+TWFueSBxdWVz
dGlvbnMgcmVtYWluIGFib3V0IHdoeSBzaGUgd2FzIGtpbGxlZC48L3A+PHA+R0JJIGFnZW50IEou
VC4gUmlja2V0c29uLCB0aGUgbGVhZCBpbnZlc3RpZ2F0b3IsIGRlY2xpbmVkIHRvIGRpc2N1c3Mg
R3JpbnN0ZWFkJiM4MjE3O3MgcmVsYXRpb25zaGlwIHRvIHRoZSBzdXNwZWN0IGFuZCBsZWZ0IG9w
ZW4gdGhlIHBvc3NpYmlsaXR5IHRoYXQgb3RoZXJzIHdlcmUgaW52b2x2ZWQuIEhlIHdvdWxkbiYj
ODIxNzt0IGNvbW1lbnQgb24gd2hhdCBoYXBwZW5lZCB0byB0aGUgYm9keSwgbGF0ZXIgcmVsZWFz
ZWQgYSBzdGF0ZW1lbnQgc2F5aW5nICYjODIyMDt0aGUgc2VhcmNoIGZvciBHcmluc3RlYWQmIzgy
MTc7cyByZW1haW5zIGNvbnRpbnVlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJpY2tldHNvbiB0b2xkIHJlcG9y
dGVycyBhIHRpcCBkYXlzIGFnbyBsZWQgaW52ZXN0aWdhdG9ycyB0byBtYWtlIHRoZSBhcnJlc3Qu
PC9wPjxwPkR1a2UgaGFkIGJlZW4gYSBzdHVkZW50IGF0IElyd2luIENvdW50eSBIaWdoIFNjaG9v
bCwgd2hlcmUgR3JpbnN0ZWFkIHRhdWdodCBoaXN0b3J5LCBhYm91dCB0aHJlZSB5ZWFycyBiZWZv
cmUgdGhlIHRlYWNoZXIgdmFuaXNoZWQsIFJpY2tldHNvbiBhZGRlZC48L3A+PHA+SGUgZGlkbiYj
ODIxNzt0IGVsYWJvcmF0ZSBidXQgbm90ZWQgdGhhdCBhZnRlciBodW5kcmVkcyBvZiBsZWFkcyBp
biB0aGUgY2FzZSB0aGF0IGluY2x1ZGVkIGludGVydmlld2luZyBudW1lcm91cyBwZW9wbGUsIER1
a2UgaGFkIG5ldmVyIGJlZW4gYW1vbmcgdGhlbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgZ2VudGxlbWFu
IG5ldmVyIGNhbWUgdXAgb24gb3VyIHJhZGFyLCYjODIyMTsgUmlja2V0c29uIHNhaWQuPC9wPjxw
Pk1jRmFybGFuZCBzYWlkIHNoZSB3YXMgc2hvY2tlZCBhdXRob3JpdGllcyB3ZXJlIGFjY3VzaW5n
IER1a2UsIHNheWluZyBzaGUgcmVtZW1iZXJlZCBoaW0gYXMgYSBwb2xpdGUgaGlnaCBzY2hvb2wg
YXRobGV0ZSB3aG8gcGxheWVkIG9uIHRoZSB0ZW5uaXMgdGVhbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO015IHJl
Y29sbGVjdGlvbiBvZiBoaW0gaXMgdGhhdCBoZSB3YXMgYSB2ZXJ5IGJyaWdodCB5b3VuZyBtYW4s
JiM4MjIxOyBNY0ZhcmxhbmQgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIHdhcyB2ZXJ5IG5pY2UuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5NY0ZhcmxhbmQgc2FpZCBzaGUgZGlkIG5vdCBrbm93IHdoZXRoZXIgR3JpbnN0ZWFkIGhh
ZCB0YXVnaHQgRHVrZS48L3A+PHA+SXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IGtub3duIGlm
IER1a2UgaGFkIGFuIGF0dG9ybmV5LjwvcD48cD5Hcmluc3RlYWQgd2FzIDMwIHdoZW4gc2hlIHdh
cyBsYXN0IHNlZW4gT2N0LiAyMiwgMjAwNS4gVGhlIGZvcm1lciBNaXNzIEdlb3JnaWEgY29udGVz
dGFudCwgd2hvIGluIDE5OTkgd29uIHRoZSB0aXRsZSBNaXNzIFRpZnRvbiBpbiBhIG5lYXJieSBj
aXR5LCBzcGVudCB0aGUgZGF5IGhlbHBpbmcgY29udGVzdGFudHMgaW4gYSBNaXNzIFN3ZWV0IFBv
dGF0byBwYWdlYW50IGFuZCB0aGVuIGF0dGVuZGVkIGEgY29va291dC4gU2hlIHdhcyByZXBvcnRl
ZCBtaXNzaW5nIHR3byBkYXlzIGxhdGVyIGFmdGVyIGZhaWxpbmcgdG8gcmVwb3J0IHRvIHdvcmsu
PC9wPjxwPkhlciBob3VzZSB3YXMgZm91bmQgbG9ja2VkLCBoZXIgY2FyIHBhcmtlZCBpbiB0aGUg
ZHJpdmV3YXkuIEhlciBkb2cgYW5kIGNhdCB3ZXJlIGhvbWUsIGJ1dCBHcmluc3RlYWQmIzgyMTc7
cyBwdXJzZSBhbmQga2V5cyB3ZXJlIGdvbmUuIEEgbGF0ZXggZ2xvdmUgJiM4MjEyOyB0aGUgdHlw
ZSB3b3JuIGJ5IHBvbGljZSBvZmZpY2VycyBhbmQgbWVkaWNhbCB3b3JrZXJzICYjODIxMjsgd2Fz
IGZvdW5kIGluIGhlciB5YXJkLjwvcD48cD5SaWNrZXRzb24gc2FpZCBwb2xpY2Ugc3VzcGVjdGVk
IGZvdWwgcGxheSBmcm9tIHRoZSBiZWdpbm5pbmcsIGJ1dCBmb3VuZCBsaXR0bGUgcGh5c2ljYWwg
ZXZpZGVuY2UuIFRlY2huaWNhbGx5IHNoZSByZW1haW5lZCBjbGFzc2lmaWVkIGFzIGEgbWlzc2lu
ZyBwZXJzb24uPC9wPjxwPkdyaW5zdGVhZCYjODIxNztzIDIwMDUgZGlzYXBwZWFyYW5jZSBzcGFy
a2VkIGFuIG91dHBvdXJpbmcgb2Ygc3VwcG9ydCBpbiBPY2lsbGEsIGEgZmFybSBjb21tdW5pdHkg
b2YgYWJvdXQgMywzMDAgcGVvcGxlLCBhbmQgc3Vycm91bmRpbmcgSXJ3aW4gQ291bnR5LjwvcD48
cD5Wb2x1bnRlZXJzIGhlbHBlZCBzZWFyY2ggb24gZm9vdCwgd2hpbGUgYSBUYXJhIENvbW1hbmQg
Q2VudGVyIHdhcyBzZXQgdXAgd2l0aCBhIHRlbGVwaG9uZSB0aXAgbGluZSBhbmQgYSB3ZWJzaXRl
LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZpbmR0YXJhLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6
Ly93d3cuZmluZHRhcmEuY29tPC9hPi4gUmV3YXJkcyBvZiAkMTAwLDAwMCB3ZXJlIG9mZmVyZWQg
Zm9yIEdyaW5zdGVhZCYjODIxNztzIHNhZmUgcmV0dXJuIG9yIGZvciBpbmZvcm1hdGlvbiBsZWFk
aW5nIHRvIGFuIGFycmVzdCBhbmQgY29udmljdGlvbiBpZiBzaGUgd2FzIGhhcm1lZC48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1JpZ2h0IGFmdGVyIGl0IGhhcHBlbmVkLCB0aGVyZSB3ZXJlIHBlb3BsZSBvbiBldmVy
eXRoaW5nIGZyb20gQVRWcyB0byBob3JzZXMgbG9va2luZyBmb3IgaGVyIG92ZXIgdGhlIHdob2xl
IGVudGlyZSBjb3VudHksJiM4MjIxOyBzYWlkIHRoZSBSZXYuIEpvZXkgV2hpdGxleSwgYSBCYXB0
aXN0IG1pbmlzdGVyIGFuZCB0aGUgZWxlY3RlZCBjaGFpcm1hbiBvZiBJcndpbiBDb3VudHkuPC9w
PjxwPkZvciAxMSB5ZWFycyBhbmQgZm91ciBtb250aHMsIHRoZSBzZWFyY2ggZm9yIGFuc3dlcnMg
bmV2ZXIgc3RvcHBlZCBlbnRpcmVseS4gQXMgdGhlIEdCSSBhbm5vdW5jZWQgRHVrZSYjODIxNztz
IGFycmVzdCwgYSBzaWduIGFza2luZyAmIzgyMjA7V2hlcmUmIzgyMTc7cyBUYXJhPyYjODIyMTsg
c3RpbGwgaHVuZyBvdXRzaWRlIHRoZSBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlLjwvcD48cD5BIGxv
Y2FsIHByb2JhdGUganVkZ2UgZGVjbGFyZWQgR3JpbnN0ZWFkIGRlYWQgYXQgaGVyIGZhdGhlciYj
ODIxNztzIHJlcXVlc3QgaW4gMjAxMC4gQnV0IHNvbWUgSXJ3aW4gQ291bnR5IHJlc2lkZW50cyBr
ZXB0IGhvcGUgYWxpdmUuIFdoaXRlbHkgc2FpZCBvbmUgb2YgdGhlbSB3YXMgYSB3b21hbiBpbiBo
aXMgb2ZmaWNlLjwvcD48cD5IZSBzYWlkIHNoZSB0b2xkIGhpbTogJiM4MjIwO1lvdSBrbm93IEkg
d2FzIHN0aWxsIGhvcGluZy4gSSBzdGlsbCBoYWQgdGhhdCBob3BlIHRoYXQgdGhleSB3b3VsZCBm
aW5kIGhlciBhbGl2ZSBzb21ld2hlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx
Mjs8L3A+PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyByZXNlYXJjaGVyIFJob25kYSBTaGFmbmVyIGNvbnRy
aWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.