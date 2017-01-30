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Travel ban

As opposition outcry grows, Trump defends immigration order

By Alicia Caldwell  and Catherine Lucey
Associated Press

Published: January 30, 2017 - 11:10 PM | Updated: January 31, 2017 - 08:02 AM
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