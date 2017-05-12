As Trump seeks billions for wall, U.S. still paying for fence

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SE9VU1RPTjogQmVmb3JlIHRoZSB3YWxsLCB0aGVyZSB3YXMgdGhlIGZlbmNlLiBBbmQgdGhl
IFUuUy4gaXMgc3RpbGwgcGF5aW5nIGZvciBpdC48L3A+PHA+QXMgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBU
cnVtcCB0cmllcyB0byBwZXJzdWFkZSBhIHNrZXB0aWNhbCBDb25ncmVzcyB0byBmdW5kIGhpcyBw
cm9wb3NlZCBtdWx0aWJpbGxpb24tZG9sbGFyIHdhbGwgb24gdGhlIE1leGljYW4gYm9yZGVyLCBn
b3Zlcm5tZW50IGxhd3llcnMgYXJlIHN0aWxsIHNldHRsaW5nIGNsYWltcyB3aXRoIFRleGFzIGxh
bmRvd25lcnMgb3ZlciBhIGJvcmRlciBmZW5jZSBhcHByb3ZlZCBtb3JlIHRoYW4gYSBkZWNhZGUg
YWdvLiBUd28gc2V0dGxlbWVudHMgd2VyZSBjb21wbGV0ZWQganVzdCB0aGlzIHdlZWsuPC9wPjxw
PlRoZSBsZWdhbCBiYXR0bGVzIG92ZXIgYSBzdG9wLWFuZC1zdGFydCBmZW5jZSB0aGF0IGNvdmVy
cyBqdXN0IGEgcG9ydGlvbiBvZiB0aGUgYm9yZGVyIGhhdmUgb3V0bGFzdGVkIHR3byBwcmVzaWRl
bnRzLiBJZiB0aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gcHJlc3NlcyBhaGVhZCB3aXRoIHBsYW5z
IHRvIGJ1aWxkIHNvbWUgdmVyc2lvbiBvZiB0aGUgdG93ZXJpbmcsIGltcGVuZXRyYWJsZSB3YWxs
IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgaGFzIHByb21pc2VkLCB0aGUgZ292ZXJubWVudCBtYXkgaGF2ZSB0byB0
YWtlIGh1bmRyZWRzIG1vcmUgbGFuZG93bmVycyB0byBjb3VydCwgcGVyaGFwcyBldmVuIHNvbWUg
b2YgdGhlIHNhbWUgb25lcy48L3A+PHA+VGhlIFNlY3VyZSBGZW5jZSBBY3QsIHdoaWNoIFByZXNp
ZGVudCBHZW9yZ2UgVy4gQnVzaCBzaWduZWQgaW50byBsYXcgaW4gMjAwNiB3aXRoIHRoZSBzdXBw
b3J0IG9mIG1hbnkgRGVtb2NyYXRpYyBsYXdtYWtlcnMsIHNldCBhc2lkZSBtb25leSBmb3IgZmVu
Y2luZyB0byBjb3ZlciBvbmUtdGhpcmQgb2YgdGhlIHJvdWdobHkgMiwwMDAtbWlsZSAoMywyMDAt
a2lsb21ldGVyKSBib3JkZXIgYmV0d2VlbiB0aGUgVS5TLiBhbmQgTWV4aWNvLjwvcD48cD5BYm91
dCA2NTAgbWlsZXMgb2YgZmVuY2Ugd2VyZSBldmVudHVhbGx5IGJ1aWx0LCBqdXN0IDEwMCBtaWxl
cyBvZiB0aGVtIGluIFRleGFzLCB3aGljaCBoYXMgdGhlIGxvbmdlc3QgYm9yZGVyIG9mIGFueSBz
dGF0ZSB3aXRoIE1leGljby4gVGhlIHVuZXZlbiBjb3Vyc2Ugb2YgdGhlIFJpbyBHcmFuZGUsIHJv
dWdoIHRlcnJhaW4gYW5kIHByaXZhdGUgbGFuZCBvd25lcnNoaXAgY3JlYXRlZCBhIGhvc3Qgb2Yg
ZW5naW5lZXJpbmcgYW5kIGxlZ2FsIG9ic3RhY2xlcyBhbmQgcmVxdWlyZWQgaHVuZHJlZHMgb2Yg
ZGVhbHMgd2l0aCBpbmRpdmlkdWFsIHByb3BlcnR5IG93bmVycyBmb3Igc29tZSBvZiB0aGVpciBs
YW5kLjwvcD48cD5JbiB0aGUgUmlvIEdyYW5kZSBWYWxsZXksIHRoZSBzb3V0aGVybm1vc3QgcG9p
bnQgb2YgVGV4YXMgd2hlcmUgbW9zdCBtaWdyYW50cyBhcmUgYXJyZXN0ZWQsIHNlY3Rpb25zIG9m
IHRoZSAxOC1mb290LXRhbGwgbWV0YWwgZmVuY2luZyBzdG9wIGFuZCBzdGFydCBpbiBuZWlnaGJv
cmhvb2RzIGFuZCBvbiBmYXJtbGFuZC48L3A+PHA+VGhlIFUuUy4gZ292ZXJubWVudCBjYW4gdXNl
IHRoZSBwb3dlciBvZiBlbWluZW50IGRvbWFpbiB0byBzZWl6ZSBwcml2YXRlIHByb3BlcnR5IGZv
ciBhIHB1YmxpYyBwdXJwb3NlIGFzIGxvbmcgYXMgaXQgcGF5cyB0aGUgbGFuZG93bmVyIHdoYXQg
dGhlIENvbnN0aXR1dGlvbiBjYWxscyAmIzgyMjA7anVzdCBjb21wZW5zYXRpb24sJiM4MjIxOyBi
dXQgdGhhdCBwcm9jZXNzIGNhbiB0YWtlIHllYXJzIGlmIGEgbGFuZG93bmVyIGNvbnRlc3RzIHRo
ZSBzZWl6dXJlLiBUaGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IGV2ZW50dWFsbHkgZmlsZWQgYXJvdW5k
IDQwMCBjbGFpbXMgYWdhaW5zdCBsYW5kb3duZXJzIHVuZGVyIHRoZSBTZWN1cmUgRmVuY2UgQWN0
LCB0aG91Z2ggdGhlIGdvdmVybm1lbnQgZGlkbiYjODIxNzt0IGJ1aWxkIG9uIGFsbCB0aGUgbGFu
ZCBpdCBjbGFpbWVkLjwvcD48cD5Tb21lIGxhbmRvd25lcnMgd2hvIGhhdmUgc3VjY2Vzc2Z1bGx5
IHJlc2lzdGVkIHRoZSBmZW5jZSBmb3IgYSBkZWNhZGUgcmVjZWl2ZWQgbGV0dGVycyBpbiByZWNl
bnQgbW9udGhzIG1ha2luZyB0aGVtIGEgbmV3IG9mZmVyIHRvIHNldHRsZSwgcmFpc2luZyBxdWVz
dGlvbnMgb2Ygd2hldGhlciB0aGUgZmVuY2UgY2FzZXMgd291bGQgcGF2ZSB0aGUgd2F5IGZvciBh
IHdhbGwuIFRoZSBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgc2F5cyBpdCBoYXNuJiM4MjE3O3Qgc3RhcnRl
ZCBhbnkgY2FzZXMgcmVsYXRlZCB0byBhIG5ldyB3YWxsIGFuZCByZW1haW5zIGNvbW1pdHRlZCB0
byBzZXR0bGluZyBhcm91bmQgOTAgY2FzZXMgc3RpbGwgcGVuZGluZy48L3A+PHA+VGhvc2UgY2Fz
ZXMgaGF2ZSBiZWVuIGJlZGV2aWxlZCBieSBjb21wbGljYXRpb25zIGFuZCBkZWxheXMgYW5kIGhh
dmUgbGVmdCBtYW55IGxhbmRvd25lcnMgd2FyeSBvZiB3aGF0JiM4MjE3O3MgY29taW5nIG5leHQu
PC9wPjxwPk9uZSBzZXR0bGVtZW50IGNvbXBsZXRlZCB0aGlzIHdlZWsgd2FzIGZvciAkMTM3LDUw
MCBmb3IgYWJvdXQgMSYjMTg5OyBhY3JlcyAoYWJvdXQgNiwwMDAgc3F1YXJlIG1ldGVycykgbmV4
dCB0byB0aGUgUmlvIEdyYW5kZSB3ZXN0IG9mIEJyb3duc3ZpbGxlLCBuZWFyIGEgZ29sZiByZXNv
cnQuIFRoZSBVLlMuIGRpZG4mIzgyMTc7dCBidWlsZCBmZW5jaW5nIG9uIHRoZSByZXNvcnQgYnV0
IGRpZCBzbyBvbiBtdWNoIG9mIHRoZSBsYW5kIG5lYXJieS4gSXQgdGhlbiB0b29rIG5lYXJseSBh
IGRlY2FkZSB0byBhZ3JlZSBvbiBjb21wZW5zYXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBpcyBleGNl
ZWRpbmdseSBmcnVzdHJhdGluZyB0byB0aGUgbGFuZG93bmVyIHRvIGhhdmUgdG8gd2FpdCBuaW5l
IHllYXJzIHRvIHJlc29sdmUgYSBjYXNlIGFuZCB0byBoYXZlIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IGNvbWUg
aW4gYW5kIHRha2UgcG9zc2Vzc2lvbiBvZiBpdCB0aGF0IGxvbmcgYmVmb3JlIGhlIHJlY2VpdmVz
IHNvIG11Y2ggYXMgYSBzaW5nbGUgZG9sbGFyLCYjODIyMTsgc2FpZCBLZW4gTWNLYXksIGEgbGF3
eWVyIHdobyByZXByZXNlbnRlZCB0aGUgZmFtaWx5IHBhcnRuZXJzaGlwIHRoYXQgb3duZWQgdGhl
IGxhbmQuPC9wPjxwPlJ1ZHkgQ2F2YXpvcyB3YXMgcGFpZCAkNywwMDAgbGFzdCBtb250aCBmb3Ig
dGhlIGxlc3MgdGhhbiBhIGhhbGYtYWNyZSAoYWJvdXQgMiwwMDAgc3F1YXJlIG1ldGVycykgdGFr
ZW4gZnJvbSBoaXMgcHJvcGVydHkgaW4gU2FuIEJlbml0bywgVGV4YXMuIFRoZSBnb3Zlcm5tZW50
IGhhZCBhbHJlYWR5IGJ1aWx0IGEgZmVuY2UgYWxvbmcgYSBSaW8gR3JhbmRlIGxldmVlIHdpdGgg
dGhlIHBlcm1pc3Npb24gb2YgdGhlIGxvY2FsIHdhdGVyIGRpc3RyaWN0LCB3aGljaCB3YXMgYmVs
aWV2ZWQgdG8gb3duIHRoZSBsYW5kLCBvbmx5IHRvIGZpbmQgb3V0IHRoYXQgdGhlIHRyYWN0IGFj
dHVhbGx5IGJlbG9uZ2VkIHRvIENhdmF6b3MgYW5kIGFib3V0IDIwIG90aGVyIHByb3BlcnR5IG93
bmVycy48L3A+PHA+QWZ0ZXIgc2V2ZXJhbCB5ZWFycyBvZiBpbmFjdGlvbiBvbiBoaXMgY2FzZSwg
Q2F2YXpvcyBkZWNpZGVkIGxhdGUgbGFzdCB5ZWFyIHRvIHNldHRsZSBiZWNhdXNlIGhlIHdhcyB0
aXJlZCBvZiBtZWV0aW5nIGdvdmVybm1lbnQgbGF3eWVycyBhbmQgZ29pbmcgdG8gY291cnQuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtUaGV5IHBhaWQgbWUgbXkgcGVhbnV0cywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIy
MDtJdCYjODIxNztzIHRoZSBidXJlYXVjcmFjeSAxMCB0aW1lcyBvdmVyLiBUaGV5IGdvdCBhIGd1
eSB0aGF0IGNvbWVzIG92ZXIgaGVyZSBldmVyeSBzbyBvZnRlbiBhbmQgdGFsa3MgdG8gbWUsIGFu
ZCBoZWxsLCB5b3UgZXhwZW5kIHRoYXQgaW4geW91ciBsYWJvciBjb21pbmcgdG8gdGFsayB0byBt
ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRocmVlIGxlZ2FsIGV4cGVydHMgdG9sZCBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQ
cmVzcyB0aGF0IHRoZSBTZWN1cmUgRmVuY2UgQWN0IGFscmVhZHkgZ2l2ZXMgdGhlIFRydW1wIGFk
bWluaXN0cmF0aW9uIHRoZSBhdXRob3JpdHkgdG8gYnVpbGQgc29tZXRoaW5nIG5ldyBhbmQgYmln
Z2VyIG9uIGxhbmQgaXQgcHVyY2hhc2VkIGZvciB0aGUgZmVuY2UuIEEgYmFycmllciByZXNlbWJs
aW5nIHRoZSBraW5kIG9mIHdhbGwgVHJ1bXAgcHJvbWlzZWQgZHVyaW5nIGhpcyBjYW1wYWlnbiBt
aWdodCBiZSBzZWVuIGFzIGFuIGV2b2x2ZWQgdmVyc2lvbiBvZiB0aGUgZXhpc3RpbmcgZmVuY2Us
IHRoZXkgc2FpZC48L3A+PHA+VWx0aW1hdGVseSwgaWYgdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9u
IHdhbnRzIHRvIGJ1aWxkIHNvbWV0aGluZyB0aGF0JiM4MjE3O3MgYmlnZ2VyIG9yIGNvdmVycyBt
b3JlIG9mIHRoZSBib3JkZXIsIGl0IHdpbGwgcHJvYmFibHkgaGF2ZSB0byBhY3F1aXJlIG1vcmUg
bGFuZCBhbmQgb3BlbiBwb3NzaWJseSBodW5kcmVkcyBvZiBuZXcgY291cnQgY2FzZXMuPC9wPjxw
PldoaWxlIGl0IGlzIHVuY2xlYXIgd2hhdCBmb3JtIHRoZSB3YWxsIG1heSB0YWtlLCBIb21lbGFu
ZCBTZWN1cml0eSBTZWNyZXRhcnkgSm9obiBLZWxseSBzYWlkIGxhc3QgbW9udGggdGhhdCBpdCBp
cyB1bmxpa2VseSB0byBydW4gJiM4MjIwO2Zyb20gc2VhIHRvIHNoaW5pbmcgc2VhLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+VHJ1bXAgaGltc2VsZiBlbXBsb3llZCBlbWluZW50IGRvbWFpbiBkdXJpbmcgaGlzIHJl
YWwgZXN0YXRlIGNhcmVlciwgaW5jbHVkaW5nIGEgMTk5MHMgY2FzZSBpbiB3aGljaCBvbmUgb2Yg
aGlzIEF0bGFudGljIENpdHkgY2FzaW5vcyB0cmllZCB0byBmb3JjZSBvdXQgYSBob21lb3duZXIg
dG8gbWFrZSB3YXkgZm9yIGEgcGFya2luZyBsb3QuPC9wPjxwPkJ1dCBNYXJrIEtyaWtvcmlhbiwg
ZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBDZW50ZXIgZm9yIEltbWlncmF0aW9uIFN0dWRpZXMs
IHdoaWNoIHN1cHBvcnRzIHRpZ2h0ZXIgY29udHJvbHMgb24gaW1taWdyYXRpb24sIHNhaWQgYSBi
b3JkZXIgd2FsbCBwcmVzZW50cyBiaWdnZXIgY2hhbGxlbmdlcyB0aGFuIGEgc2luZ2xlIGNhc2lu
byBvciBob3RlbCwgd2l0aCBodW5kcmVkcyBvZiBsYW5kb3duZXJzIGFuZCBsYXd5ZXJzIGFscmVh
ZHkgcHJlcGFyaW5nIHRvIGZpZ2h0IGl0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0
byB0YWtlIGxvbmdlciBhbmQgZW5kIHVwIGJlaW5nIG1vcmUgZGlmZmljdWx0IHRoYW4gdGhlIHBy
ZXNpZGVudCBvcmlnaW5hbGx5IHRob3VnaHQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMTI7
JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+Rm9sbG93IE5vbWFhbiBNZXJjaGFudCBhdCA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL25vbWFhbm1lcmNoYW50IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0
cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9ub21hYW5tZXJjaGFudDwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.