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As Trump seeks billions for wall, U.S. still paying for fence

By Nomaan Merchant
Associated Press

Published: May 12, 2017 - 12:52 PM
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In this Monday, Nov. 14, 2016, file photo, a carrier delivers mail along a section of border fence in Brownsville, Texas. As President Donald Trump's administration fights to fund a new, multibillion-dollar border wall, government lawyers are still settling claims with Texas landowners over the fence Congress approved more than a decade ago. (AP Photo/Eric Gay)


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