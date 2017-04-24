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At least global warming may get Americans off the couch more

By Seth Borenstein
Associated Press

Published: April 24, 2017 - 12:14 PM
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FILE - In this Feb. 16, 2016 file photo, a man carries a young boy over his shoulder as he walks among beach goers enjoying unusually warm winter temperatures in Encinitas, Calif. Global warmings milder winters will likely nudge Americans off the couch more in the future, a rare, small benefit of climate change, a new study finds. (AP Photo/Lenny Ignelzi, File)


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