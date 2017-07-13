Attorney: Client has confessed to killing 4 Pennsylvania men

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RE9ZTEVTVE9XTiwgUGEuOiBBIGphaWxlZCBtYW4gd2hvIGhhcyBiZWVuIHRoZSBmb2N1cyBv
ZiBhbiBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gdGhlIGRpc2FwcGVhcmFuY2VzIG9mIGZvdXIgbWVuIGFk
bWl0dGVkIG9uIFRodXJzZGF5IHRoYXQgaGUga2lsbGVkIHRoZW0gYW5kIGFncmVlZCB0byBwbGVh
ZCBndWlsdHkgdG8gZm91ciBtdXJkZXIgY291bnRzLCBoaXMgYXR0b3JuZXkgc2FpZCBpbiBhIHN1
cnByaXNlIGRldmVsb3BtZW50LjwvcD48cD5Db3NtbyBEaU5hcmRvLCAyMCwgY29uZmVzc2VkIHRv
IHRoZSBjb21taXNzaW9uIG9yIHBhcnRpY2lwYXRpb24gaW4gZm91ciBtdXJkZXJzLCBhdHRvcm5l
eSBQYXVsIExhbmcgc2FpZCBvdXRzaWRlIGNvdXJ0LCB3aGVyZSBEaU5hcmRvIGhhZCBtZXQgd2l0
aCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzLiBEaU5hcmRvIGFsc28gdG9sZCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIHdoZXJlIHRo
ZSBib2RpZXMgYXJlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIHNvcnJ5LCYjODIyMTsgYSBzaGFj
a2xlZCBEaU5hcmRvIHNhaWQgYXMgaGUgbGVmdCB0aGUgY291cnRob3VzZS48L3A+PHA+SW4gZXhj
aGFuZ2UgZm9yIHRoZSBjb29wZXJhdGlvbiwgTGFuZyBzYWlkLCBwcm9zZWN1dG9ycyB3ZXJlIHRh
a2luZyB0aGUgZGVhdGggcGVuYWx0eSBvZmYgdGhlIHRhYmxlLiBUaGVyZSB3YXMgbm8gaW1tZWRp
YXRlIGNvbW1lbnQgZnJvbSBwcm9zZWN1dG9ycy48L3A+PHA+VGhlIG15c3Rlcnkgb2YgdGhlIGZv
dXIgbWVuJiM4MjE3O3MgZGlzYXBwZWFyYW5jZXMgaGFzIHRyYW5zZml4ZWQgdGhlIFBoaWxhZGVs
cGhpYSBhcmVhIG92ZXIgdGhlIHBhc3Qgd2VlaywgdGFraW5nIGEgZ3Jpc2x5IHR1cm4gd2hlbiBo
dW1hbiByZW1haW5zIHdlcmUgZGlzY292ZXJlZCBpbiBhIDEyJiMxODk7LWZvb3QtZGVlcCBncmF2
ZSBvbiBhIGZhcm0uIEJ1dCB3aGF0IHNvcnQgb2YgZXZpbCBiZWZlbGwgdGhlbSwgYW5kIHdoeSwg
aGFkIHJlbWFpbmVkIHNocm91ZGVkIGluIHNlY3JlY3kuPC9wPjxwPlRoZSBwcm9zZWN1dG9yLCB3
aG8gaGFzIGhlbGQgdHdpY2UtZGFpbHkgYnJpZWZpbmdzLCBtYWRlIGl0IGNsZWFyIFRodXJzZGF5
IGhlIGtuZXcgYSBsb3QgbW9yZSB0aGFuIGhlIHdhcyBzYXlpbmcsIGNpdGluZyB0aGUgbmVlZCB0
byBwcm90ZWN0IHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLiBUaGF0IG9ubHkgYWRkZWQgdG8gdGhlIHNwZWN1
bGF0aW9uIGFuZCBydW1vcnMgYmVmb3JlIERpTmFyZG8mIzgyMTc7cyBjb25mZXNzaW9uLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIHZlcnkgdW5uZXJ2aW5nLiBJdCYjODIxNztzIHZlcnkg
c3Bvb2t5LCYjODIyMTsgc2FpZCBMYXVyYSBIZWZ0eSwgd2hvIGxpdmVzIGEgZmV3IG1pbGVzIGZy
b20gdGhlIGdyYXZlc2l0ZSBpbiBTb2xlYnVyeSBUb3duc2hpcCwgd2hlcmUgZmFybXMgYnVtcCB1
cCBhZ2FpbnN0IG5ldyByZXNpZGVudGlhbCBkZXZlbG9wbWVudHMuPC9wPjxwPk1hbnkgcGVvcGxl
LCBzaGUgc2FpZCwgd2VyZSB0cnlpbmcgdG8gY29udmluY2UgdGhlbXNlbHZlcyB0aGlzIGlzIG5v
dGhpbmcgdGhhdCBjb3VsZCBldmVyIGhhcHBlbiB0byB0aGVpciBraWRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhleSBmZWVsIGluY3JlZGlibHkgc2FkLiBTb21lIHBlb3BsZSBhcmUgcHJldHR5IGFuZ3J5LCB0
b28sJiM4MjIxOyBhbmQgYXJlIGFza2luZywgJiM4MjIwO0hvdyBkaWQgaXQgZ2V0IHRoaXMgYmFk
PyYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBmb3VyIG1lbiwgYWxsIHJlc2lkZW50cyBvZiBC
dWNrcyBDb3VudHksIGRpc2FwcGVhcmVkIGxhc3Qgd2Vlay4gQXQgbGVhc3QgdGhyZWUga25ldyBl
YWNoIG90aGVyLiBUaGUgcmVtYWlucyBvZiBvbmx5IG9uZSwgMTkteWVhci1vbGQgRGVhbiBGaW5v
Y2NoaWFybywgaGF2ZSBiZWVuIGlkZW50aWZpZWQsIHRob3VnaCBhdXRob3JpdGllcyBzYWlkIG90
aGVyIHJlbWFpbnMgd2VyZSBmb3VuZCBpbiB0aGUgaG9sZSBhcyB3ZWxsLjwvcD48cD5EaU5hcmRv
LCB0aGUgc29uIG9mIHRoZSBmYXJtIHByb3BlcnR5JiM4MjE3O3Mgb3duZXJzLCB3YXMgYmVpbmcg
aGVsZCBvbiAkNSBtaWxsaW9uIGNhc2ggYmFpbCBiZWZvcmUgaGlzIGNvbmZlc3Npb24sIGFjY3Vz
ZWQgb2YgdHJ5aW5nIHRvIHNlbGwgb25lIG9mIHRoZSB2aWN0aW1zJiM4MjE3OyBjYXJzLjwvcD48
cD5EaXN0cmljdCBBdHRvcm5leSBNYXR0aGV3IFdlaW50cmF1YiBwYXJyaWVkIG9uZSBxdWVzdGlv
biBhZnRlciBhbm90aGVyIGJ5IHNheWluZyBoZSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCAmIzgyMTI7IG9yIHdv
dWxkbiYjODIxNzt0ICYjODIxMjsgYW5zd2VyLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ugd2VyZSBiYWNrIGF0IHRo
ZSBmYXJtIFRodXJzZGF5LCBkaWdnaW5nIGF3YXkgaW4gdGhlIGR1c3QgYW5kIHRoZSA5MC1kZWdy
ZWUtcGx1cyBoZWF0IGFuZCB1c2luZyBwbHl3b29kIHRvIHNob3JlIHVwIHRoZSBkZWVwLCB0ZW50
LWNvdmVyZWQgdHJlbmNoIHRoYXQgdGhleSBleGNhdmF0ZWQgYXQgdGhlIHNwb3Qgd2hlcmUgV2Vp
bnRyYXViIHNhaWQgZG9ncyBtYW5hZ2VkIHRvICYjODIyMDtzbWVsbCB0aGVzZSBwb29yIGJveXMg
MTImIzE4OTsgZmVldCBiZWxvdyB0aGUgZ3JvdW5kLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Rm9yIGRheXMsIFRW
IG5ld3MgaGVsaWNvcHRlcnMgdHJhaW5lZCB0aGVpciBjYW1lcmFzIG9uIHRoZSBleGNhdmF0aW9u
LCBjcmVhdGluZyBhbiB1bnNldHRsaW5nIHJhY2tldCBidXQgYWxsb3dpbmcgdGhlIHB1YmxpYyB0
byBmb2xsb3cgdGhlIGZvcmVuc2ljIHdvcmsgZnJvbSB0aGVpciBvZmZpY2UgY29tcHV0ZXJzLiBP
biBvbmUgZGF5LCB2aWV3ZXJzIGNvdWxkIHdhdGNoIGludmVzdGlnYXRvcnMgaGF1bCB1cCBidWNr
ZXRzIG9mIGRpcnQgYW5kIHNpZnQgaXQgdGhyb3VnaCBoYW5kaGVsZCBzY3JlZW5zIGluIHdoYXQg
bG9va2VkIGxpa2UgYW4gYXJjaGFlb2xvZ2ljYWwgZGlnLjwvcD48cD5XaGVuIHRoZSBwcm9zZWN1
dG9yIGhlbGQgYSBkcmFtYXRpYyBtaWRuaWdodCBXZWRuZXNkYXkgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlIHRv
IGFubm91bmNlIHRoZSBkaXNjb3Zlcnkgb2YgcmVtYWlucywgQ2xhaXJlIFZhbmRlbmJlcmcsIG9m
IG5laWdoYm9yaW5nIE5ldyBIb3BlLCBnYXRoZXJlZCBhcm91bmQgYSBUViB3aXRoIGEgZ3JvdXAg
b2YgZnJpZW5kcyB0byBoZWFyIGRldmVsb3BtZW50cyBvbiB3aGF0IHNoZSBzYWlkIGlzICYjODIy
MDthbGwgd2UgdGFsayBhYm91dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBzZWVtZWQgYWxtb3N0
IGxpa2UgYSBob3Jyb3IgZmlsbSBvciBzb21ldGhpbmcsIGp1c3QgdW5yYXZlbGluZyBiZWZvcmUg
b3VyIGV5ZXMsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC48L3A+PHA+QXV0aG9yaXRpZXMgaGF2ZSBub3QgcmV2
ZWFsZWQgYW55IGRldGFpbHMgYWJvdXQgaG93IHRoZSB2aWN0aW1zIGZvdW5kIGluIHRoZSBncmF2
ZSBtYXkgaGF2ZSBkaWVkIG9yIGhvdyB0aGV5IGdvdCB0aGVyZS4gVGhlIHByb3NlY3V0b3IgaGFk
IHNhaWQgaGUgdGhvdWdodCBhIGJhY2tob2UgbWF5IGhhdmUgYmVlbiBvbiB0aGUgcHJvcGVydHku
PC9wPjxwPlN1c2FuIENvbGVtYW4gdG9sZCBuZXdzIG91dGxldHMgdGhhdCBzaGUgYW5kIGhlciBo
dXNiYW5kIHdlcmUgaW4gdGhlaXIgYmFja3lhcmQgbGFzdCBTYXR1cmRheSBhZnRlcm5vb24gd2hl
biB0aGV5IGhlYXJkIHNldmVyYWwgcm91bmRzIG9mIHdoYXQgdGhleSBiZWxpZXZlZCB3YXMgc2hv
dGd1biBmaXJlIGNvbWluZyBmcm9tIHRoZSBkaXJlY3Rpb24gb2YgdGhlIERpTmFyZG8gZmFybS48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgcGVyc29uIHdhcyBnb2luZyBiYW5hbmFzLCYjODIyMTsgc2hlIHRv
bGQgcGhpbGx5dm9pY2UuY29tLjwvcD48cD5FcmljIEJlaXR6LCB3aG8gc2FpZCBoZSBoYWQgaHVu
ZyBvdXQgd2l0aCBEaU5hcmRvIGluIHJlY2VudCB3ZWVrcywgdG9sZCBwaGlsbHkuY29tIHRoYXQg
RGlOYXJkbyByb3V0aW5lbHkgc29sZCBndW5zIGFuZCBvbiBtdWx0aXBsZSBvY2Nhc2lvbnMgaGFk
IHRhbGtlZCAmIzgyMjA7YWJvdXQgd2VpcmQgdGhpbmdzIGxpa2Uga2lsbGluZyBwZW9wbGUgYW5k
IGhhdmluZyBwZW9wbGUga2lsbGVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RGlOYXJkbywgd2hvc2UgcGFyZW50
cyBvd24gY29uc3RydWN0aW9uIGFuZCBjb25jcmV0ZSBidXNpbmVzc2VzIGluIHRoZSBQaGlsYWRl
bHBoaWEgYXJlYSwgaGFzIGhhZCBhIGZldyBicnVzaGVzIHdpdGggdGhlIGxhdyBvdmVyIHRoZSBw
YXN0IHllYXIuPC9wPjxwPkhlIHdhcyBhcnJlc3RlZCBvbiBNb25kYXkgb24gYW4gdW5yZWxhdGVk
IGd1biBjaGFyZ2UgZGF0aW5nIGZyb20gRmVicnVhcnksIGFjY3VzZWQgb2YgaWxsZWdhbGx5IHBv
c3Nlc3NpbmcgYSBzaG90Z3VuIGFuZCBhbW11bml0aW9uIGFmdGVyIGJlaW5nIGludm9sdW50YXJp
bHkgY29tbWl0dGVkIHRvIGEgbWVudGFsIGluc3RpdHV0aW9uLjwvcD48cD5IaXMgZmF0aGVyIGJh
aWxlZCBoaW0gb3V0LCBidXQgaGUgd2FzIGphaWxlZCBhZ2FpbiBsYXRlciBpbiB0aGUgd2VlayBv
biB0aGUgc3RvbGVuLWNhciBjaGFyZ2VzLCBhbmQgYmFpbCB3YXMgc2V0IG11Y2ggaGlnaGVyLCBh
ZnRlciBhIHByb3NlY3V0b3Igc2FpZCBoZSB3YXMgYSBkYW5nZXIgdG8gdGhlIGNvbW11bml0eSBi
ZWNhdXNlIGhlIGhhZCBiZWVuIGRpYWdub3NlZCBhcyBzY2hpem9waHJlbmljLjwvcD48cD5IaXMg
c29jaWFsIG1lZGlhIHBvc3RzIHN1Z2dlc3QgYW4gYXZpZCBpbnRlcmVzdCBpbiBodW50aW5nLCBm
aXNoaW5nIGFuZCBBaXIgSm9yZGFuIHNuZWFrZXJzLCB3aGljaCBoZSBhcHBlYXJlZCB0byBzZWxs
IG9ubGluZS4gSGUgaGFkIGVucm9sbGVkIGluIGEgbmVhcmJ5IGNvbGxlZ2UgYXMgYSBjb21tdXRl
ciBzdHVkZW50LCB3aXRoIGhvcGVzIG9mIHN0dWR5aW5nIGFicm9hZCBpbiBJdGFseSwgYWNjb3Jk
aW5nIHRvIGFuIGFydGljbGUgb24gdGhlIGNvbGxlZ2Ugd2Vic2l0ZS48L3A+PHA+VGhlIG90aGVy
IG1pc3NpbmcgbWVuIGFyZSBNYXJrIFN0dXJnaXMsIDIyLCBhbmQgVGhvbWFzIE1lbywgMjEsIHdo
byB3b3JrZWQgdG9nZXRoZXIgaW4gY29uc3RydWN0aW9uLCBhbmQgSmltaSBUYXJvIFBhdHJpY2ss
IDE5LCBhIHN0dWRlbnQgYXQgTG95b2xhIFVuaXZlcnNpdHkgaW4gQmFsdGltb3JlLiBQYXRyaWNr
IGFuZCBEaU5hcmRvIGhhZCBhdHRlbmRlZCB0aGUgc2FtZSBDYXRob2xpYyBoaWdoIHNjaG9vbCBm
b3IgYm95cy48L3A+PHA+SXQgd2FzIHRoZSBkaXNjb3Zlcnkgb2YgTWVvJiM4MjE3O3MgY2FyIG9u
IGEgRGlOYXJkbyBmYW1pbHkgcHJvcGVydHkgYSBoYWxmLW1pbGUgZnJvbSB0aGUgZmFybSB0aGF0
IGxlZCB0byBDb3NtbyBEaU5hcmRvJiM4MjE3O3MgcmUtYXJyZXN0LjwvcD48cD5BbiBhdHRvcm5l
eSBmb3IgRGlOYXJkbyYjODIxNztzIHBhcmVudHMgc2FpZCB0aGV5IHN5bXBhdGhpemVkIHdpdGgg
dGhlIGZhbWlsaWVzIG9mIHRoZSBtZW4gYW5kIHdlcmUgY29vcGVyYXRpbmcgaW4gdGhlIGludmVz
dGlnYXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5UaGUgc3RvcnkgaGFz
IGJlZW4gY29ycmVjdGVkIHRvIHNob3cgdGhlIG5hbWUgb2YgdGhlIGZpcnN0IG5laWdoYm9yIHF1
b3RlZCBpcyBIZWZ0eSwgbm90IEhlZnQsIGFuZCB0aGF0IFBhdHJpY2smIzgyMTc7cyBtaWRkbGUg
bmFtZSBpcyBUYXJvLCBub3QgVGFyLCBhcyBwcm9zZWN1dG9ycyBoYWQgcmVwb3J0ZWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.