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Attorney: Client has confessed to killing 4 Pennsylvania men

By Maryclaire Dale and Anthony Izaguirre
Associated Press

Published: July 13, 2017 - 06:15 PM | Updated: July 13, 2017 - 06:20 PM
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Matthew Weintraub, District Attorney for Bucks County, Pa., speaks with members of the media in New Hope, Pa., Thursday. Weintraub said they've found human remains in their search for four missing young Pennsylvania men and they can now identify one victim. (AP Photo/Matt Rourke)


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