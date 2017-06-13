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Attorney General Jeff Sessions, to face questions on Russia, Comey

By Eric Tucker And Deb Riechmann
Associated Press

Published: June 13, 2017 - 09:26 AM | Updated: June 13, 2017 - 10:32 AM
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Attorney General Jeff Session, right, and Vice President Mike Pence attend a Cabinet meeting with President Donald Trump, Monday, June 12, 2017, in the Cabinet Room of the White House in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)


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