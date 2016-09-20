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Attorney: Man ignored officer’s commands before shooting

By Justin Juozapavicius
Associated Press

Published: September 20, 2016 - 10:56 AM
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This undated photo provided by the Tulsa Oklahoma Police Department shows officer Betty Shelby. Police say Tulsa officer Shelby fired the fatal shot that killed 40 year-old Terence Crutcher, Sept. 16, 2016. The police chief in Tulsa says Crutcher, a black man fatally shot by a white police officer responding to a stalled vehicle, had no weapon on him or in his SUV. Police Chief Chuck Jordan said Monday Sept. 19, 2016, that an investigation is underway into the shooting death. (Tulsa Police Department via AP)


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