Attorney: Man ignored officer’s commands before shooting

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VFVMU0EsIE9rbGEuOiBBbiBhdHRvcm5leSBmb3IgYSB3aGl0ZSBPa2xhaG9tYSBwb2xpY2Ug
b2ZmaWNlciB3aG8gZmF0YWxseSBzaG90IGFuIHVuYXJtZWQgYmxhY2sgbWFuIGhhcyBzYWlkIHRo
ZSBtYW4gaWdub3JlZCBvZmZpY2VycyYjODIxNzsgY29tbWFuZHMgYW5kIHdhcyByZWFjaGluZyB0
aHJvdWdoIGEgd2luZG93IG9mIGhpcyBTVVYgd2hlbiBoZSB3YXMga2lsbGVkLjwvcD48cD5CdXQg
cG9saWNlIHZpZGVvIGZyb20gdGhlIGluY2lkZW50IEZyaWRheSBzaG93cyA0MC15ZWFyLW9sZCBU
ZXJlbmNlIENydXRjaGVyIHdhbGtpbmcgYXdheSBmcm9tIHRoZSBvZmZpY2VycyBhbmQgdG93YXJk
IGhpcyBTVVYgd2l0aCBoaXMgaGFuZHMgdXAgd2hlbiBvbmUgb2ZmaWNlciBzaG9ja3MgaGltIHdp
dGggYSBzdHVuIGd1biBhbmQgaGUgZmFsbHMgdG8gdGhlIGdyb3VuZC4gSGUgaXMgdGhlbiBzaG90
IGFuZCBraWxsZWQuIFBvbGljZSB3ZXJlIGNhbGxlZCB0byB0aGUgc2NlbmUgdG8gcmVzcG9uZCB0
byBhIHJlcG9ydCBvZiBhIHN0YWxsZWQgdmVoaWNsZS48L3A+PHA+UG9saWNlIENoaWVmIENodWNr
IEpvcmRhbiBhbm5vdW5jZWQgTW9uZGF5LCBiZWZvcmUgdGhlIHZpZGVvIGFuZCBhdWRpbyByZWNv
cmRpbmdzIHdlcmUgcmVsZWFzZWQsIHRoYXQgQ3J1dGNoZXIgaGFkIG5vIHdlYXBvbiBvbiBoaW0g
b3IgaW4gaGlzIFNVViB3aGVuIGhlIHdhcyBzaG90LiBJdCYjODIxNztzIG5vdCBjbGVhciBmcm9t
IHRoZSBmb290YWdlIHdoYXQgbGVkIEJldHR5IFNoZWxieSwgdGhlIG9mZmljZXIgd2hvIGZpcmVk
IHRoZSBmYXRhbCBzaG90LCB0byBkcmF3IGhlciBndW4gb3Igd2hhdCBvcmRlcnMgb2ZmaWNlcnMg
Z2F2ZSBDcnV0Y2hlci4gU2hlbGJ5JiM4MjE3O3MgYXR0b3JuZXksIFNjb3R0IFdvb2QsIHNhaWQg
Q3J1dGNoZXIgd2FzIG5vdCBmb2xsb3dpbmcgdGhlIG9mZmljZXJzJiM4MjE3OyBjb21tYW5kcy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIGhhcyBoaXMgaGFuZHMgdXAgYW5kIGlzIGZhY2luZyB0aGUgY2FyIGFu
ZCBsb29rcyBhdCBTaGVsYnksIGFuZCBoaXMgbGVmdCBoYW5kIGdvZXMgdGhyb3VnaCB0aGUgY2Fy
IHdpbmRvdywgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGVuIHNoZSBmaXJlZCBoZXIgc2hvdCwmIzgyMjE7
IFdvb2QgdG9sZCB0aGUgVHVsc2EgV29ybGQgZm9yIGEgcmVwb3J0IFR1ZXNkYXkuPC9wPjxwPkxv
Y2FsIGFuZCBmZWRlcmFsIGludmVzdGlnYXRpb25zIGFyZSB1bmRlcndheSB0byBkZXRlcm1pbmUg
d2hldGhlciBjcmltaW5hbCBjaGFyZ2VzIGFyZSB3YXJyYW50ZWQgaW4gdGhlIHNob290aW5nIG9y
IGlmIENydXRjaGVyJiM4MjE3O3MgY2l2aWwgcmlnaHRzIHdlcmUgdmlvbGF0ZWQuPC9wPjxwPlR1
bHNhIHBvbGljZSBoZWxpY29wdGVyIGZvb3RhZ2Ugd2FzIGFtb25nIHNldmVyYWwgY2xpcHMgc2hv
d2luZyB0aGUgc2hvb3Rpbmcgb2YgQ3J1dGNoZXIgYW5kIGl0cyBhZnRlcm1hdGguIEluIHRoYXQg
dmlkZW8sIGEgbWFuIGluIHRoZSBoZWxpY29wdGVyIHRoYXQgYXJyaXZlcyBhYm92ZSB0aGUgc2Nl
bmUgYXMgQ3J1dGNoZXIgd2Fsa3MgdG8gdGhlIHZlaGljbGUgY2FuIGJlIGhlYXJkIHNheWluZyAm
IzgyMjA7dGltZSBmb3IgYSBUYXNlci4mIzgyMjE7IEhlIHRoZW4gc2F5czogJiM4MjIwO1RoYXQg
bG9va3MgbGlrZSBhIGJhZCBkdWRlLCB0b28uIFByb2JhYmx5IG9uIHNvbWV0aGluZy4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkNydXRjaGVyJiM4MjE3O3MgdHdpbiBzaXN0ZXIsIFRpZmZhbnkgQ3J1dGNoZXIsIGNh
bGxlZCBmb3IgY2hhcmdlcyBNb25kYXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgYmlnIGJhZCBkdWRlIHdh
cyBteSB0d2luIGJyb3RoZXIuIFRoYXQgYmlnIGJhZCBkdWRlIHdhcyBhIGZhdGhlciwmIzgyMjE7
IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCBiaWcgYmFkIGR1ZGUgd2FzIGEgc29uLiBUaGF0IGJpZyBi
YWQgZHVkZSB3YXMgZW5yb2xsZWQgYXQgVHVsc2EgQ29tbXVuaXR5IENvbGxlZ2UsIGp1c3Qgd2Fu
dGluZyB0byBtYWtlIHVzIHByb3VkLiBUaGF0IGJpZyBiYWQgZHVkZSBsb3ZlZCBHb2QuIFRoYXQg
YmlnIGJhZCBkdWRlIHdhcyBhdCBjaHVyY2ggc2luZ2luZyB3aXRoIGFsbCBvZiBoaXMgZmxhd3Ms
IGV2ZXJ5IHdlZWsuIFRoYXQgYmlnIGJhZCBkdWRlLCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2hvIGhlIHdhcy4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlBvbGljZSB2aWRlbyBzaG93cyBDcnV0Y2hlciB3YWxraW5nIHRvd2FyZCBo
aXMgU1VWIHRoYXQgaXMgc3RvcHBlZCBpbiB0aGUgbWlkZGxlIG9mIHRoZSByb2FkLiBIaXMgaGFu
ZHMgYXJlIHVwIGFuZCBhIGZlbWFsZSBvZmZpY2VyIGlzIGZvbGxvd2luZyBoaW0uIEFzIENydXRj
aGVyIGFwcHJvYWNoZXMgdGhlIGRyaXZlciYjODIxNztzIHNpZGUgb2YgdGhlIFNVViwgdGhyZWUg
bWFsZSBvZmZpY2VycyB3YWxrIHVwIGFuZCBDcnV0Y2hlciBhcHBlYXJzIHRvIGxvd2VyIGhpcyBo
YW5kcyBhbmQgcGxhY2UgdGhlbSBvbiB0aGUgdmVoaWNsZS4gVGhlIG9mZmljZXJzIHN1cnJvdW5k
IGhpbSwgbWFraW5nIGl0IGhhcmRlciB0byBzZWUgaGlzIGFjdGlvbnMgZnJvbSB0aGUgZGFzaGJv
YXJkIGNhbWVyYSYjODIxNztzIGFuZ2xlLjwvcD48cD5DcnV0Y2hlciBjYW4gYmUgc2VlbiBkcm9w
cGluZyB0byB0aGUgZ3JvdW5kLiBTb21lb25lIG9uIHRoZSBwb2xpY2UgcmFkaW8gc2F5cywgJiM4
MjIwO0kgdGhpbmsgaGUgbWF5IGhhdmUganVzdCBiZWVuIHRhc2VyZWQuJiM4MjIxOyBPbmUgb2Yg
dGhlIG9mZmljZXJzIG5lYXIgQ3J1dGNoZXIgYmFja3MgdXAgc2xpZ2h0bHkuPC9wPjxwPlRoZW4g
YWxtb3N0IGltbWVkaWF0ZWx5LCBzb21lb25lIGNhbiBiZSBoZWFyZCB5ZWxsaW5nLCAmIzgyMjA7
U2hvdHMgZmlyZWQhJiM4MjIxOyBDcnV0Y2hlciYjODIxNztzIGhlYWQgdGhlbiBkcm9wcywgbGVh
dmluZyBoaW0gY29tcGxldGVseSBseWluZyBvdXQgaW4gdGhlIHN0cmVldC48L3A+PHA+QWZ0ZXIg
dGhhdCwgc29tZW9uZSBvbiB0aGUgcG9saWNlIHJhZGlvIGNhbiBiZSBoZWFyZCBzYXlpbmcsICYj
ODIyMDtTaG90cyBmaXJlZC4gV2UgaGF2ZSBvbmUgc3VzcGVjdCBkb3duLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
T2ZmaWNlciBUeWxlciBUdXJuYm91Z2gsIHdobyBpcyBhbHNvIHdoaXRlLCB1c2VkIGEgc3R1biBn
dW4gb24gQ3J1dGNoZXIsIHBvbGljZSBzYWlkLiBTaGVsYnkmIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leSwgV29v
ZCwgc2FpZCBUdXJuYm91Z2ggZmlyZWQgdGhlIHN0dW4gZ3VuIGF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUgU2hl
bGJ5IG9wZW5lZCBmaXJlIGJlY2F1c2UgYm90aCBwZXJjZWl2ZWQgYSB0aHJlYXQuPC9wPjxwPlRo
ZSBzaG9vdGluZyBjb21lcyBqdXN0IGZvdXIgbW9udGhzIGFmdGVyIGZvcm1lciBUdWxzYSBDb3Vu
dHkgdm9sdW50ZWVyIGRlcHV0eSBSb2JlcnQgQmF0ZXMgd2FzIHNlbnRlbmNlZCB0byBmb3VyIHll
YXJzIGluIHByaXNvbiBvbiBhIHNlY29uZC1kZWdyZWUgbWFuc2xhdWdodGVyIGNvbnZpY3Rpb24g
aW4gdGhlIDIwMTUgZGVhdGggb2YgYW4gdW5hcm1lZCBibGFjayBtYW4uIEJhdGVzIHNhaWQgaGUg
bWlzdGFrZW5seSBncmFiYmVkIGhpcyBndW4gaW5zdGVhZCBvZiBoaXMgVGFzZXIuIFNoZWxieSB3
b3JrZWQgYXMgYSBUdWxzYSBDb3VudHkgc2hlcmlmZiYjODIxNztzIGRlcHV0eSBmb3IgZm91ciB5
ZWFycyBiZWZvcmUgam9pbmluZyB0aGUgVHVsc2EgUG9saWNlIERlcGFydG1lbnQgaW4gRGVjZW1i
ZXIgMjAxMSwgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQuIFNoZSBoYXMgYmVlbiBwbGFjZWQgb24gcGFpZCBsZWF2
ZS48L3A+PHA+VGhlIGluaXRpYWwgbW9tZW50cyBvZiBDcnV0Y2hlciYjODIxNztzIGVuY291bnRl
ciB3aXRoIHBvbGljZSBhcmUgbm90IHNob3duIGluIHRoZSBmb290YWdlLCBhbmQgV29vZCBzYWlk
IHRoZSBzaXR1YXRpb24gdW5mb2xkZWQgZm9yIGFib3V0IDIgbWludXRlcyBiZWZvcmUgdGhlIHZp
ZGVvcyBiZWdhbi4gU2hlbGJ5IGRpZCBub3QgYWN0aXZhdGUgaGVyIHBhdHJvbCBjYXImIzgyMTc7
cyBkYXNoY2FtLCBzYWlkIHBvbGljZSBzcG9rZXN3b21hbiBKZWFubmUgTWFjS2VuemllLCBhbmQg
dGhlIGdyb3VuZC1sZXZlbCB2aWRlbyByZWxlYXNlZCBNb25kYXkgY2FtZSBmcm9tIHRoZSBjYXIg
b2YgYSBzZWNvbmQgb2ZmaWNlciB3aG8gYXJyaXZlZCBhdCB0aGUgc2NlbmUuPC9wPjxwPkluaXRp
YWwgcG9saWNlIGJyaWVmaW5ncyBpbmRpY2F0ZWQgQ3J1dGNoZXIgd2FzIG5vdCBvYmV5aW5nIG9m
ZmljZXJzJiM4MjE3OyBjb21tYW5kcywgYnV0IE1hY0tlbnppZSBzYWlkIE1vbmRheSBzaGUgZGlk
biYjODIxNzt0IGtub3cgd2hhdCBDcnV0Y2hlciB3YXMgZG9pbmcgdGhhdCBwcm9tcHRlZCBwb2xp
Y2UgdG8gc2hvb3QuIFR3byA5MTEgY2FsbHMgZGVzY3JpYmVkIGFuIFNVViB0aGF0IGhhZCBiZWVu
IGFiYW5kb25lZCBpbiB0aGUgbWlkZGxlIG9mIHRoZSByb2FkLiBPbmUgdW5pZGVudGlmaWVkIGNh
bGxlciBzYWlkIHRoZSBkcml2ZXIgd2FzIGFjdGluZyBzdHJhbmdlbHksIGFkZGluZywgJiM4MjIw
O0kgdGhpbmsgaGUmIzgyMTc7cyBzbW9raW5nIHNvbWV0aGluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFmdGVy
IHRoZSBzaG9vdGluZywgQ3J1dGNoZXIgY291bGQgYmUgc2VlbiBseWluZyBvbiB0aGUgc2lkZSBv
ZiB0aGUgcm9hZCwgYmxvb2QgcG9vbGluZyBhcm91bmQgaGlzIGJvZHksIGZvciBuZWFybHkgdHdv
IG1pbnV0ZXMgYmVmb3JlIGFueW9uZSBjaGVja2VkIG9uIGhpbS4gV2hlbiBhc2tlZCB3aHkgcG9s
aWNlIGRpZCBub3QgcHJvdmlkZSBpbW1lZGlhdGUgYXNzaXN0YW5jZSwgTWFjS2VuemllIHNhaWQ6
ICYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgdGhhdCB3ZSBoYXZlIHByb3RvY29sIG9uIGhvdyB0
byByZW5kZXIgYWlkIHRvIHBlb3BsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBBbWVyaWNhbiBDaXZpbCBM
aWJlcnRpZXMgVW5pb24gb2YgT2tsYWhvbWEsIHdoaWNoIGFsc28gY2FsbGVkIGZvciBjaGFyZ2Vz
LCBzYWlkIENydXRjaGVyIHdhcyBsZWZ0IHRvIGJsZWVkIHdoaWxlIG9mZmljZXJzIHN0b29kIGJ5
LiBUaGUgZ3JvdXAmIzgyMTc7cyBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3IsIFJ5YW4gS2llc2VsLCBzYWlk
IENydXRjaGVyJiM4MjE3O3MgZGVhdGggc2hvd3MgJiM4MjIwO2hvdyBsaXR0bGUgcmVnYXJkJiM4
MjIxOyBUdWxzYSBwb2xpY2UgaGF2ZSBmb3IgdGhlIGNvbW11bml0eSYjODIxNztzIG1pbm9yaXRp
ZXMuPC9wPjxwPkRvemVucyBvZiBwcm90ZXN0ZXJzIGdhdGhlcmVkIG91dHNpZGUgdGhlIGNvdW50
eSBjb3VydGhvdXNlIE1vbmRheSBldmVuaW5nIGhvbGRpbmcgc2lnbnMgdGhhdCByZWFkLCAmIzgy
MjA7SnVzdGljZSA0IENydXRjaCYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDtEb24mIzgyMTc7dCBTaG9vdC4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlUuUy4gQXR0b3JuZXkgRGFubnkgQy4gV2lsbGlhbXMgc2FpZCB0aGUgRGVw
YXJ0bWVudCBvZiBKdXN0aWNlIHdpbGwgY29uZHVjdCBhIGNpdmlsIHJpZ2h0cyBpbnZlc3RpZ2F0
aW9uIHRvIGRldGVybWluZSBpZiBjaGFyZ2VzIHNob3VsZCBiZSBicm91Z2h0IGluIHRoZSBjYXNl
LjwvcD48cD5TcGVha2luZyBNb25kYXkgaW4gVHVsc2EsIGNpdmlsIHJpZ2h0cyBhdHRvcm5leSBC
ZW5qYW1pbiBDcnVtcCBzYWlkIENydXRjaGVyIGNvbW1pdHRlZCBubyBjcmltZSBhbmQgZ2F2ZSBv
ZmZpY2VycyBubyByZWFzb24gdG8gc2hvb3QgaGltLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiB1bmFybWVk
IHBlb3BsZSBvZiBjb2xvciBicmVhayBkb3duIG9uIHRoZSBzaWRlIG9mIHRoZSByb2FkLCB3ZSYj
ODIxNztyZSBub3QgdHJlYXRlZCBhcyBjaXRpemVucyBuZWVkaW5nIGhlbHAuIFdlJiM4MjE3O3Jl
IHRyZWF0ZWQgYXMsIEkgZ3Vlc3MsIGNyaW1pbmFscyAmIzgyMTI7IHN1c3BlY3RzIHRoYXQgdGhl
eSBmZWFyLCYjODIyMTsgc2FpZCBDcnVtcCwgd2hvIGlzIHJlcHJlc2VudGluZyBDcnV0Y2hlciYj
ODIxNztzIGZhbWlseSBqdXN0IGFzIGhlIGRpZCByZWxhdGl2ZXMgb2YgVHJheXZvbiBNYXJ0aW4s
IGFuIHVuYXJtZWQsIGJsYWNrIEZsb3JpZGEgdGVlbmFnZXIgd2hvIHdhcyBmYXRhbGx5IHNob3Qg
YnkgYSBuZWlnaGJvcmhvb2Qgd2F0Y2ggdm9sdW50ZWVyIGluIDIwMTIuPC9wPjxwPkhlIHNhaWQg
VHVsc2EgcG9saWNlIGRyZXcgdGhlaXIgb3duIGNvbmNsdXNpb25zIGFib3V0IENydXRjaGVyLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7U28gSSBndWVzcyBpdCYjODIxNztzIGEgY3JpbWUgbm93IHRvIGJlIGEgYmln
IGJsYWNrIG1hbiwmIzgyMjE7IENydW1wIHNhaWQuICYjODIyMDtNeSBHb2QsIGhlbHAgdXMuJiM4
MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB3
cml0ZXIgSmlsbCBCbGVlZCBpbiBMaXR0bGUgUm9jaywgQXJrYW5zYXMsIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRv
IHRoaXMgcmVwb3J0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.