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Obituary

Barbara Sinatra, Frank’s fourth wife and philanthropist, dies

By John Rogers
Associated Press

Published: July 25, 2017 - 05:41 PM
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In this Oct. 18, 2008 photo, Barbara Sinatra appears at the National Italian American Foundation's 33rd Anniversary Awards Gala in Washington. Sinatra, the widow of legendary singer Frank Sinatra and a prominent advocate and philanthropist for abused children, died Tuesday of natural causes at her Rancho Mirage, California, home. She was 90. (AP Photo/Jose Luis Magana)


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