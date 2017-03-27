By Emery P. Dalesio and Jonathan Drew
Associated Press
’Bathroom bill’ to cost North Carolina $3.76 billion March 27,2017 01:52 PM GMT Emery P. Dalesio and Jonathan Drew Associated Press Copyright ��� 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
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