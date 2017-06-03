Battle for Islamic State capital in Syria begins ‘within days,’ say U.S.-backed fighters

PHA+QkVJUlVUOiBUaGUgYmF0dGxlIGZvciBjb250cm9sIG9mIHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGdy
b3VwJiM4MjE3O3MgZGUgZmFjdG8gY2FwaXRhbCwgUmFxcWEsIGluIG5vcnRoZXJuIFN5cmlhLCB3
aWxsIGJlZ2luICYjODIyMDt3aXRoaW4gZGF5cywmIzgyMjE7IGEgc3Bva2Vzd29tYW4gZm9yIGEg
VS5TLi1iYWNrZWQgU3lyaWFuIGZvcmNlIGF0IHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgZWRnZXMgc2FpZCBT
YXR1cmRheS48L3A+PHA+VGhlIEt1cmRpc2gtbGVkIFN5cmlhbiBEZW1vY3JhdGljIEZvcmNlcyBh
cmUgYWxyZWFkeSBlbmNhbXBlZCBhcm91bmQgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBub3J0aGVybiBhbmQg
ZWFzdGVybiBkaXZpc2lvbnMgYW5kIG9uIFNhdHVyZGF5IG1hZGUgbmV3IHByb2dyZXNzIGFnYWlu
c3QgSVMgbWlsaXRhbnRzIHRvIGFwcHJvYWNoIHRoZSBjaXR5IGZyb20gdGhlIHNvdXRoIGJhbmsg
b2YgdGhlIEV1cGhyYXRlcyBSaXZlci4gUmFxcWEgbGllcyBvbiB0aGUgbm9ydGhlcm4gc2lkZSBv
ZiB0aGUgcml2ZXIuPC9wPjxwPlNwb2tlc3dvbWFuIENpaGFuIFNoZWlraCBFaG1lZCBzYWlkIHRo
ZSBTREYsIHdoaWNoIGhhcyB0aGUgYmFja2luZyBvZiB0aGUgVS5TLiBtaWxpdGFyeSwgd291bGQg
bGF1bmNoIHRoZSBiYXR0bGUgZm9yIFJhcXFhICYjODIyMDt2ZXJ5IHNvb24uJiM4MjIxOzwvcD48
cD5UaGUgQnJpdGFpbi1iYXNlZCBTeXJpYW4gT2JzZXJ2YXRvcnkgZm9yIEh1bWFuIFJpZ2h0cyBz
YWlkIHRoZSBTREYgaGFzIGJlZW4gZW5nYWdlZCBpbiBmaWVyY2UgZmlnaHRpbmcgd2l0aCBJc2xh
bWljIFN0YXRlIG1pbGl0YW50cyBhbG9uZyB0aGUgc291dGhlcm4gYmFuayBvZiB0aGUgRXVwaHJh
dGVzIFJpdmVyLCBhcm91bmQgTWFuc291cmEsIGFib3V0IDE2IG1pbGVzIHNvdXRod2VzdCBvZiBS
YXFxYS4gVGhlIFNERiBzYWlkIGl0cyBmaWdodGVycyB3ZXJlIGluIGNvbnRyb2wgb2YgOTAgcGVy
Y2VudCBvZiB0aGUgdG93biBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+UmFxcWEmIzgyMTc7cyBzaXplIHBvc2Vz
IGEgbmV3IGNoYWxsZW5nZSBmb3IgdGhlIFNERiwgd2hpY2ggaGFzIGNhcHR1cmVkIHNtYWxsZXIg
dG93bnMgYW5kIHN0cm9uZ2hvbGRzIGZyb20gdGhlIElzbGFtaWMgU3RhdGUgZ3JvdXAgaW4gbm9y
dGhlcm4gU3lyaWEuIEFzIG9mIE1hcmNoLCB0aGVyZSB3ZXJlIGFuIGVzdGltYXRlZCAzMDAsMDAw
IHBlb3BsZSBpbnNpZGUgUmFxcWEuIEFjdGl2aXN0cyByZXBvcnRlZCB0aGUgbWlsaXRhbnRzIHdl
cmUgZm9yY2luZyB0aGVtIHRvIHN0YXkgYW5kIHVzaW5nIHRoZW0gYXMgaHVtYW4gc2hpZWxkcy48
L3A+PHA+UmFxcWEgaXMgdGhlIGxhcmdlc3QgY2l0eSB0byBoYXZlIGZhbGxlbiB1bmRlciB0aGUg
Y29tcGxldGUgY29udHJvbCBvZiB0aGUgSVMgZ3JvdXAgaW4gU3lyaWEsIGFmdGVyIG1pbGl0YW50
cyBzZWl6ZWQgaXQgZnJvbSByZWJlbHMgaW4gSmFudWFyeSAyMDE0LiBUaGUgY2l0eSYjODIxNztz
IGNhcHR1cmUgaGVyYWxkZWQgbmVhcmx5IHR3byB5ZWFycyBvZiBkaXp6eWluZyBleHBhbnNpb24g
Zm9yIHRoZSBncm91cCBhY3Jvc3Mgbm9ydGhlcm4gU3lyaWEgYW5kIElyYXEsIGFuZCBpdCBmb3Jt
YWxseSBzcGxpdCB3aXRoIGFsLVFhaWRhJiM4MjE3O3MgY2VudHJhbCBsZWFkZXJzaGlwIGluIEZl
YnJ1YXJ5IHRoYXQgeWVhci4gU2hvcnRseSBhZnRlciwgaXRzIGxlYWRlciBkZWNsYXJlZCBhICYj
ODIyMDtjYWxpcGhhdGUmIzgyMjE7IG92ZXIgdGhlIGFyZWFzIHVuZGVyIElTIGNvbnRyb2wuPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.