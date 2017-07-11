Beachgoers form human chain to rescue family in water

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD4NCjxwPg0KCVBBTkFNQSBDSVRZIEJFQUNILCBGTEEu
OiBTdHJhbmdlcnMgb24gYSBGbG9yaWRhIGJlYWNoIGZvcm1lZCBhbiA4MC1wZXJzb24gaHVtYW4g
Y2hhaW4gdG8gcmVzY3VlIG5pbmUgbWVtYmVycyBvZiBmYW1pbHkgd2hvIGhhZCBiZWVuIGNhdWdo
dCBpbiBhIHJpcHRpZGUgYW5kIHB1bGxlZCB0b28gZmFyIGZyb20gc2hvcmUuPC9wPg0KPHA+DQoJ
Um9iZXJ0YSBVcnNyZXkgYW5kIGhlciBmYW1pbHkgd2VyZSBlbmpveWluZyB0aGUgZGF5IGF0IE0u
Qi4gTWlsbGVyIENvdW50eSBQaWVyIG9uIHRoZSBHdWxmIG9mIE1leGljbyB3aGVuIHNoZSBub3Rp
Y2VkIGhlciBzb25zIHdlcmUgbWlzc2luZywgdGhlIFBhbmFtYSBDaXR5IE5ld3MgSGVyYWxkIHJl
cG9ydGVkIC4gU2hlIHdlbnQgbG9va2luZyBmb3IgdGhlbSBhbmQgc29vbiBoZWFyZCB0aGVtIHNj
cmVhbWluZyBmcm9tIHRoZSB3YXRlciB0aGF0IHRoZXkgd2VyZSB0cmFwcGVkIGJ5IHRoZSBjdXJy
ZW50LjwvcD4NCjxwPg0KCU90aGVycyB3YXJuZWQgaGVyIG5vdCB0byBnbyBpbiB0aGUgd2F0ZXIs
IGJ1dCBVcnNyZXksIGhlciBtb3RoZXIgYW5kIGZpdmUgb3RoZXIgZmFtaWx5IG1lbWJlcnMgc3dh
bSB0byB0aGUgYm95c+KAmSBhaWQsIGJ1dCB0aGVuIGZvdW5kIHRoZW1zZWx2ZXMgYWxzbyB0cmFw
cGVkIGluIDE1LWZlZXQgb2Ygd2F0ZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJSmVzc2ljYSBTaW1tb25zLCB3aG8g
aGFkIHN0b3BwZWQgd2l0aCBoZXIgaHVzYmFuZCBhdCB0aGUgYmVhY2ggZm9yIGRpbm5lciwgaGFk
IGp1c3QgZm91bmQgYSBkaXNjYXJkZWQgYm9vZ2llIGJvYXJkIHdoZW4gc2hlIHNhdyBwZW9wbGUg
cG9pbnRpbmcgYXQgdGhlIHdhdGVyLiBTaGUgdGhvdWdodCB0aGV5IHdlcmUgcG9pbnRpbmcgYXQg
YSBzaGFyaywgYnV0IHdoZW4gc2hlIHJlYWxpemVkIHBlb3BsZSB3ZXJlIGRyb3duaW5nLCBzaGUg
anVtcGVkIG9uIHRoZSBib2FyZCBhbmQgYmVnYW4gc3dpbW1pbmcgdG93YXJkIFVyc3JleeKAmXMg
ZmFtaWx5LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRoZXNlIHBlb3BsZSBhcmUgbm90IGRyb3duaW5nIHRvZGF5
LOKAnSBTaW1tb25zIHJlbWVtYmVycyB0ZWxsaW5nIGhlcnNlbGYuIOKAnEl04oCZcyBub3QgaGFw
cGVuaW5nLiBXZSBhcmUgZ29pbmcgdG8gZ2V0IHRoZW0gb3V0LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU1lYW53
aGlsZSwgU2ltbW9uc+KAmSBodXNiYW5kIGFuZCBzb21lIG90aGVyIG1lbiBzdGFydGVkIGEgaHVt
YW4gY2hhaW4gdG8gYnJpbmcgZXZlcnlvbmUgYmFjayB0byBzaG9yZS4gU29tZSBjb3VsZG7igJl0
IHN3aW0sIHNvIHN0YXllZCBpbiBzaGFsbG93IHdhdGVyLiBFdmVudHVhbGx5LCBhYm91dCA4MCBw
ZW9wbGUgd2VyZSBpbnZvbHZlZCBhbmQgZ290IHRvIHdpdGhpbiBmZWV0IG9mIHRoZSBmYW1pbHku
PC9wPg0KPHA+DQoJU2ltbW9ucywgaGVyIGh1c2JhbmQgYW5kIHNvbWUgb3RoZXJzIHRoZW4gdG93
ZWQgdGhlIGZhbWlseSB0byB0aGUgY2hhaW4sIHdoaWNoIHBhc3NlZCB0aGVtIGJhY2sgdG8gc2hv
cmUuPC9wPg0KPHA+DQoJVXJzcmV54oCZcyBtb3RoZXIgc3VmZmVyZWQgYSBtYWpvciBoZWFydCBh
dHRhY2sgZHVyaW5nIHRoZSBvcmRlYWwgYW5kIHJlbWFpbnMgaG9zcGl0YWxpemVkLiBBIG5lcGhl
dyBzdWZmZXJlZCBhIGJyb2tlbiBoYW5kLiBPdGhlcndpc2UsIGV2ZXJ5b25lIHdhcyBzYWZlLjwv
cD4NCjxwPg0KCeKAnEkgYW0gc28gZ3JhdGVmdWws4oCdIFVyc3JleSBzYWlkLiDigJxUaGVzZSBw
ZW9wbGUgd2VyZSBHb2TigJlzIGFuZ2VscyB0aGF0IHdlcmUgaW4gdGhlIHJpZ2h0IHBsYWNlIGF0
IHRoZSByaWdodCB0aW1lLiBJIG93ZSBteSBsaWZlIGFuZCBteSBmYW1pbHnigJlzIGxpZmUgdG8g
dGhlbS4gV2l0aG91dCB0aGVtLCB3ZSB3b3VsZG7igJl0IGJlIGhlcmUu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJ
U2ltbW9ucyBzYWlkIHNoZSB3YXMgaW1wcmVzc2VkIGJ5IGV2ZXJ5b25lIHdvcmtpbmcgdG9nZXRo
ZXIgdG8gcmVzY3VlIHRoZSBmYW1pbHkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXTigJlzIHNvIGNvb2wgdG8g
c2VlIGhvdyB3ZSBoYXZlIG91ciBvd24gbGl2ZXMgYW5kIHdl4oCZcmUgY29uc3RhbnRseSBhdCBh
IGZhc3QgcGFjZSwgYnV0IHdoZW4gc29tZWJvZHkgbmVlZHMgaGVscCwgZXZlcnlib2R5IGRyb3Bz
IGV2ZXJ5dGhpbmcgYW5kIGhlbHBzLOKAnSBTaW1tb25zIHRvbGQgdGhlIG5ld3NwYXBlci4g4oCc
VGhhdCB3YXMgcmVhbGx5IGluc3BpcmluZyB0byBzZWUgdGhhdCB3ZSBzdGlsbCBoYXZlIHRoYXQu
PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2l0aCBldmVyeXRoaW5nIGdvaW5nIG9uIGluIHRoZSB3b3JsZCwgd2Ug
c3RpbGwgaGF2ZSBodW1hbml0eSzigJ0gc2hlIGFkZGVkLjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.