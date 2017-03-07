Ben Carson compares slavery to immigration to America

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogSG91c2luZyBhbmQgVXJiYW4gRGV2ZWxvcG1lbnQgU2VjcmV0YXJ5IEJl
biBDYXJzb24gb24gTW9uZGF5IGNvbXBhcmVkIHNsYXZlcnkgdG8gaW1taWdyYXRpb24gaW4gdGhl
IFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGEgdmlldyB0aGF0IGV4cGVydHMgb24gc2xhdmVyeSBjYWxsZWQgYSBt
aXNsZWFkaW5nIHJlYWQgb24gQW1lcmljYW4gaGlzdG9yeS48L3A+PHA+Q2Fyc29uLCB3aG8gd2Fz
IGNvbmZpcm1lZCBhcyBIVUQgc2VjcmV0YXJ5IGxhc3Qgd2VlayBhbmQgaXMgdGhlIG9ubHkgYmxh
Y2sgbWVtYmVyIG9mIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBDYWJpbmV0LCB3YXMg
dGFsa2luZyBhYm91dCB0aGUgd29yayBldGhpYyBhbmQgZHJlYW1zIG9mIGltbWlncmFudHMgd2hv
IGNhbWUgdG8gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgdGhyb3VnaCBFbGxpcyBJc2xhbmQgaW4gaGlzIGZp
cnN0IHNwZWVjaCBhdCB0aGUgZGVwYXJ0bWVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIHdlcmUgb3Ro
ZXIgaW1taWdyYW50cyB3aG8gY2FtZSBoZXJlIG9uIHRoZSBib3R0b20gb2Ygc2xhdmUgc2hpcHMs
IHdvcmtlZCBldmVuIGxvbmdlciwgZXZlbiBoYXJkZXIgZm9yIGxlc3MsJiM4MjIxOyBDYXJzb24g
c2FpZCBhcyBoZSB3YWxrZWQgYWNyb3NzIGEgc3RhZ2UgaG9sZGluZyBhIG1pY3JvcGhvbmUuPC9w
PjxwPkNhcnNvbiBsYXRlciB0aGF0IG5pZ2h0IGNhbGxlZCBzbGF2ZXMgJiM4MjIwO2ludm9sdW50
YXJ5IGltbWlncmFudHMmIzgyMjE7IG9uIGEgcmFkaW8gc2hvdy4gJiM4MjIwO1NsYXZlcyBjYW1l
IGhlcmUgYXMgaW52b2x1bnRhcnkgaW1taWdyYW50cyBidXQgdGhleSBzdGlsbCBoYWQgdGhlIHN0
cmVuZ3RoIHRvIGhvbGQgb24sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIG9uIFNpcml1cyBYTSYjODIxNztzICYj
ODIyMDtUaGUgQXJtc3Ryb25nIFdpbGxpYW1zIFNob3cuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhh
dCByZXF1aXJlcyBhIHRyZW1lbmRvdXMgYW1vdW50IG9mIHRvdWdobmVzcyBhbmQgd2lsbCBwb3dl
ciBhbmQgaG9wZSBhbmQgZmFpdGggYW5kIHRoZXkgaGFkIHRoYXQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7RG9uJiM4MjE3O3QgbGV0IGFueW9uZSB0dXJuIHRoYXQgaW50byBzb21ldGhpbmcgYmFk
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QSBIVUQgc3Bva2VzbWFuIGRlY2xpbmVkIHRvIGNvbW1lbnQgb24gQ2Fy
c29uJiM4MjE3O3Mgc3RhdGVtZW50IGluIE1vbmRheS4gVGhlIGRlcGFydG1lbnQgbGF0ZXIgdHdl
ZXRlZDogJiM4MjIwO1RoaXMgaXMgdGhlIG1vc3QgY3luaWNhbCBpbnRlcnByZXRhdGlvbiBvZiB0
aGUgU2VjcmV0YXJ5JiM4MjE3O3MgcmVtYXJrcyB0byBhbiBhcm15IG9mIHdlbGNvbWluZyBIVUQg
ZW1wbG95ZWVzLiBObyBvbmUgaG9uZXN0bHkgYmVsaWV2ZXMgaGUgZXF1YXRlcyB2b2x1bnRhcnkg
aW1taWdyYXRpb24gd2l0aCBpbnZvbHVudGFyeSBzZXJ2aXR1ZGUhJiM4MjIxOzwvcD48cD5DYXJz
b24gaGFzIGJlZW4gY29uc2lkZXJlZCBhIGhlcm8gYW5kIG1vdGl2YXRpb25hbCBzcGVha2VyIGlu
IEFmcmljYW4tQW1lcmljYW4gY29tbXVuaXRpZXMgZm9yIGhpcyBhY2NvbXBsaXNobWVudHMgaW4g
bWVkaWNpbmUsIGFuZCBiZWNhbWUgYSBwcm9taW5lbnQgc3BlYWtlciBpbiBjb25zZXJ2YXRpdmUg
Y2lyY2xlcyBhZnRlciBlbnRlcmluZyBwb2xpdGljcy48L3A+PHA+VGhlIHJldGlyZWQgbmV1cm9z
dXJnZW9uIGhhcyBkcmF3biBjcml0aWNpc20gYmVmb3JlIHdoZW4gbWFraW5nIGNvbXBhcmlzb25z
IHRvIHNsYXZlcnkuIEluIDIwMTMgaGUgYnJhbmRlZCAmIzgyMjA7T2JhbWFjYXJlLCYjODIyMTsg
dGhlIEFmZm9yZGFibGUgQ2FyZSBBY3QgY2hhbXBpb25lZCBieSBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9i
YW1hLCAmIzgyMjA7dGhlIHdvcnN0IHRoaW5nIHRoYXQgaGFzIGhhcHBlbmVkIGluIHRoaXMgbmF0
aW9uIHNpbmNlIHNsYXZlcnkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5SYW5hIEhvZ2FydGgsIGEgaGlzdG9yeSBw
cm9mZXNzb3IgYW5kIGV4cGVydCBvbiBBbWVyaWNhbiBzbGF2ZXJ5IGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5
IG9mIElsbGlub2lzIGF0IFVyYmFuYS1DaGFtcGFpZ24sIHNhaWQgY29tcGFyaW5nIHNsYXZlcyB3
aXRoIGltbWlncmFudHMgd2FzICYjODIyMDtpbmFwcHJvcHJpYXRlIGFuZCB3aWxkbHkgaW5hY2N1
cmF0ZS4mIzgyMjE7IFNoZSBzYWlkIGltbWlncmF0aW9uICYjODIyMDtzdWdnZXN0cyBhIGRlc2ly
ZSBvZiBhIHBlcnNvbiB0byBtYWtlIHRoZSBqb3VybmV5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kg
dGhpbmsgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIGVpdGhlciBtaXNpbmZvcm1lZCBvciBtYWRlIGEgbWlzdGFr
ZSwmIzgyMjE7IEhvZ2FydGggc2FpZC4gJiM4MjIwO0hpcyBiZWdpbm5pbmcgb24gRWxsaXMgSXNs
YW5kIHRlbGxzIG1lIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBtYWpvciBnYXAgaW4gaGlzIGtub3dsZWRnZSBv
ZiBob3cgd2UgdGFsayBhYm91dCBkaWZmZXJlbnQgd2F5cyBwZW9wbGUgc2V0dGxlZCB0aGUgVW5p
dGVkIFN0YXRlcyBhbmQgd2hhdCBjaXJjdW1zdGFuY2VzIHRoZXkgc2V0dGxlZCBpbiBVbml0ZWQg
U3RhdGVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmViZWNjYSBTY290dCwgYSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1pY2hp
Z2FuIGxhdyBhbmQgaGlzdG9yeSBwcm9mZXNzb3IsIHNhaWQgc2xhdmVyeSBpbiB0aGUgVW5pdGVk
IFN0YXRlcyB3YXMgYSAmIzgyMjA7ZHJhbWF0aWNhbGx5IGRpc3RpbmN0IGZvcm0gb2YgbWlncmF0
aW9uLCYjODIyMTsgYW5kIHRoYXQgc2xhdmVyeSBtYWRlIHJlYWxpemluZyB0aGUgQW1lcmljYW4g
ZHJlYW0gbXVjaCBtb3JlIGRpZmZpY3VsdCBmb3IgY2FwdHVyZWQgQWZyaWNhbnMuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUaGF0IHBlb3BsZSBoYWQgYXNwaXJhdGlvbnMgZm9yIHRoZWlyIGNoaWxkcmVuIHJlZ2Fy
ZGxlc3Mgb2YgaG93IHRoZXkgd2VyZSBicm91Z2h0IHRvIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIHdhcyBj
ZXJ0YWlubHkgdHJ1ZSwmIzgyMjE7IFNjb3R0IHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVpciBjYXBhY2l0eSB0
byBzZWUgdGhlaXIgYXNwaXJhdGlvbnMgcmVhbGl6ZWQgd2FzIHN0YXJrbHkgbGltaXRlZCBieSBz
bGF2ZXJ5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q2Fyc29uIHNwb2tlIHRvIEhVRCBlbXBsb3llZXMgYXMgaGUg
YmVnYW4gaGlzIGZpcnN0IGZ1bGwgd2VlayBsZWFkaW5nIHRoZSBkZXBhcnRtZW50LiBUaGUgU2Vu
YXRlIGNvbmZpcm1lZCBoaW0gbGFzdCB3ZWVrLjwvcD48cD5UaGUgYWdlbmN5LCB3aXRoIGEgYnVk
Z2V0IG9mIGFib3V0ICQ0NyBiaWxsaW9uLCBwcm92aWRlcyBob3VzaW5nIGFzc2lzdGFuY2UgdG8g
bG93LWluY29tZSBwZW9wbGUgdGhyb3VnaCB2b3VjaGVycyBhbmQgcHVibGljIGhvdXNpbmcsIGVu
Zm9yY2VzIGZhaXIgaG91c2luZyBsYXdzIGFuZCBwcm92aWRlcyBkZXZlbG9wbWVudCBibG9jayBn
cmFudHMgdG8gY29tbXVuaXRpZXMuPC9wPjxwPkluIGhpcyBzcGVlY2ggdG8gYSBzdGFuZGluZy1y
b29tLW9ubHkgYXVkaWVuY2UsIENhcnNvbiBwbGVkZ2VkIHRvIGxlYWQgSFVEIHdpdGggYSAmIzgy
MjA7dmVyeSBiaWcgZW1waGFzaXMgb24gZmFpcm5lc3MgZm9yIGV2ZXJ5Ym9keS4gRXZlcnl0aGlu
ZyB0aGF0IHdlIGRvLCBldmVyeSBwb2xpY3kuIE5vIGZhdm9yaXRlcyBmb3IgYW55Ym9keS4gTm8g
ZXh0cmFzIGZvciBhbnlib2R5LCBidXQgY29tcGxldGUgZmFpcm5lc3MgZm9yIGV2ZXJ5Ym9keS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIHByYWlzZWQgSFVEIGVtcGxveWVlcyBmb3IgdGhlaXIgZGVkaWNhdGlv
biB0byBIVUQmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7bWlzc2lvbiBvZiByZWFsbHkgaGVscGluZyB0aGUgZG93
bnRyb2RkZW4sIGhlbHBpbmcgdGhlIHBlb3BsZSBpbiBvdXIgc29jaWV0eSB0byBiZSBhYmxlIHRv
IGNsaW1iIHRoZSBsYWRkZXIuIEJlY2F1c2UgdG8gbWUsIHRoYXQgcmVhbGx5IGlzIHdoYXQgaXQm
IzgyMTc7cyBhbGwgYWJvdXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5EZW1vY3JhdHMgYW5kIGhvdXNpbmcgYWR2
b2NhdGVzIGhhdmUgZXhwcmVzc2VkIGNvbmNlcm4gYWJvdXQgaGlzIGxhY2sgb2YgZ292ZXJubWVu
dCBhbmQgaG91c2luZyBwb2xpY3kgZXhwZXJpZW5jZS4gQ2Fyc29uIHNhaWQgaGUgcGxhbnMgdG8g
ZW1iYXJrIG9uIGEgbGlzdGVuaW5nIHRvdXIgb2YgY29tbXVuaXRpZXMgYW5kIEhVRCBmaWVsZCBv
ZmZpY2VzIGFyb3VuZCB0aGUgY291bnRyeSB0byAmIzgyMjA7c2VlIHdoYXQgd29ya3MgYW5kIHdo
YXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCB3b3JrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7
PC9wPjxwPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgd3JpdGVyIEplbm5pZmVyIEMuIEtlcnIgY29udHJpYnV0
ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5KZXNz
ZSBKLiBIb2xsYW5kIGNvdmVycyByYWNlIGFuZCBldGhuaWNpdHkgZm9yIFRoZSBBc3NvY2lhdGVk
IFByZXNzLiBDb250YWN0IGhpbSBhdCBqaG9sbGFuZChhdClhcC5vcmcsIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9qZXNzZWpob2xsYW5kIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9qZXNzZWpob2xsYW5kPC9hPiBvciBvbiBGYWNl
Ym9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9qZXNzZWpob2xsYW5kIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vamVzc2VqaG9sbGFuZDwvYT48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.