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Besieged White House denies, defends as new bombshells hit on FBI probes

By By Eric Tucker, Catherine Lucey And Julie Pace
Associated Press

Published: May 16, 2017 - 11:40 PM | Updated: May 17, 2017 - 12:02 AM

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