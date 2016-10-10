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Beware extremes: Exercise, anger may trigger heart attack

By Marilynn Marchione
Associated Press

Published: October 10, 2016 - 08:12 PM
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In this Jan. 22, 2004 file photo, students jog around a stadium at sunset in Bowling Green, Ky. A large, international study released on Monday ties heavy exertion while stressed or mad to a tripled risk of having a heart attack within an hour. (Clinton Lewis/Daily News via AP)


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