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Bill Clinton delivers emotional defense of charitable work

By Julie Pace
Associated Press

Published: September 21, 2016 - 08:31 PM
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Former U.S. President Bill Clinton moves to the podium after being introduced by his daughter, Chelsea Clinton, on the final day of the Clinton Global Initiative, Wednesday in New York. (AP Photo/Mark Lennihan)


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