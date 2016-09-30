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Black box recorder recovered from wreckage of train crash

By Dake Kang and Michael R. Sisak
Associated Press

Published: September 30, 2016 - 11:04 AM | Updated: September 30, 2016 - 11:51 AM
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New York Gov. Andrew Cuomo, left, speaks during a news conference on the train crash at the Hoboken Terminal as New Jersey Gov. Chris Christie, right, listens, Thursday, Sept. 29, 2016, in Hoboken, N.J. A commuter train crashed into the rail station during the morning rush hour, causing serious damage and injuring dozens. (AP Photo/Julio Cortez)


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