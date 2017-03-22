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Black lawmakers to confront Trump on policies in meeting

By Jesse J. Holland
Associated Press

Published: March 22, 2017 - 10:05 AM
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File- This Jan. 5, 2017, file photo shows Congressional Black Caucus Chairman Rep. Cedric Richmond, D-La. speaking during a news conference on Capitol Hill in Washington. The Congressional Black Caucus plans to push President Donald Trump on the changing priorities of the Justice Departments monitoring of police departments and cuts in education funding for college students in their Oval Office meeting, and say they wont let their meeting turn into a publicity opportunity for a president deeply unpopular with their constituency. The Congressional Black Caucus leadership will meet with Trump on Wednesday, March 22, 2017, at the White House, and chairman Richmond said they plan to press Trump on several areas of interest to African-American voters. (AP Photo/Zach Gibson, File)


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