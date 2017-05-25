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Bomber saw treatment of Arabs in Britain as unjust; U.K. angry over U.S. leaks

By Jill Lawless, Paisley Dodds, Maggie Michael and Gregory Katz
Associated Press

Published: May 25, 2017 - 08:11 PM
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Armed British Transport Police Specialist Operations officers on board a train to Birmingham New Street at Euston station in London as armed police officers are patrolling on board trains nationwide for the first time Thursday. British Transport Police announced the measure in a bid to "disrupt and deter criminal activity" on the rail network after the UK terror threat level rose to critical in the wake of the Manchester attack. (Yui Mok/PA via AP)


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