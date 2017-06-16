Border Patrol arrests 4 men at medical camp run by aid group

PHA+UEhPRU5JWDogQm9yZGVyIFBhdHJvbCBhZ2VudHMgZGVzY2VuZGVkIG9uIGEgbWVkaWNhbCBj
YW1wIHNldCB1cCBpbiB0aGUgQXJpem9uYSBkZXNlcnQgdG8gcHJvdmlkZSByZWZ1Z2UgYW5kIHdh
dGVyIGZvciBtaWdyYW50cyBpbiB0aGUgc2NvcmNoaW5nIHN1bW1lciBoZWF0LCBhcnJlc3Rpbmcg
Zm91ciBtZW4gd2hvIHdlcmUgcmVjZWl2aW5nIGFpZCBhZnRlciBzcGVuZGluZyBzZXZlcmFsIGRh
eXMgaW4gdGhlIGRlc2VydC48L3A+PHA+VGhlIEJvcmRlciBQYXRyb2wgc2FpZCBhZ2VudHMgYmVn
YW4gdHJhY2tpbmcgdGhlIG1lbiBUdWVzZGF5IHdoaWxlIHRoZXkgd2Fsa2VkIG5vcnRoIG9uIGEg
a25vd24gc211Z2dsaW5nIHJvdXRlIGFuZCB0aGVuIGVudGVyZWQgdGhlIGNhbXAgcnVuIGJ5IE5v
IE1vcmUgRGVhdGhzL05vIE1hcyBNdWVydGVzLCBhbiBvcmdhbml6YXRpb24gdGhhdCBwcm92aWRl
cyBjYXJlIGZvciBtaWdyYW50cyBhbG9uZyB0aGUgYm9yZGVyLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSB0
eXBlIG9mIG9wZXJhdGlvbiB0aGV5IGFyZSBkb2luZywgZm9yIG1lLCBpcyB1bnByZWNlZGVudGVk
IGFuZCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vdGhpbmcgcm91dGluZSBhYm91dCB3aGF0IHRoZXkgZGlkLiBJ
dCB3YXNuJiM4MjE3O3QgcGFydCBvZiB0aGVpciBkYXktdG8tZGF5IG9wZXJhdGlvbi4gSXQgd2Fz
IGEgc3RhZ2VkIG1pbGl0YXJ5IHNpZWdlIG9uIG91ciBjYW1wLCYjODIyMTsgc2FpZCBDYXRoZXJp
bmUgR2FmZm5leSwgYSBsb25ndGltZSB2b2x1bnRlZXIgd2hvIHdhcyBwcmVzZW50IGR1cmluZyB0
aGUgYXJyZXN0cyBhbmQgd2hvIHNhaWQgMTUgdHJ1Y2tzIGFuZCBhYm91dCAzMCBhZ2VudHMsIHNv
bWUgYXJtZWQgd2l0aCBsb25nIHJpZmxlcywgZW50ZXJlZCB0aGUgZmFjaWxpdHkuPC9wPjxwPlRo
ZSBlbmZvcmNlbWVudCBhY3Rpb24gY29tZXMgYWZ0ZXIgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBo
YXMgbWFkZSBzZWN1cmluZyB0aGUgYm9yZGVyIGEgdG9wIHByaW9yaXR5IG9mIGhpcyBhZG1pbmlz
dHJhdGlvbiwgaW5jbHVkaW5nIGEgc2lnbmF0dXJlIGNhbXBhaWduIHByb21pc2UgdG8gYnVpbGQg
YSB3YWxsIGFsb25nIHRoZSBib3JkZXIgd2l0aCBNZXhpY28uIDwvcD48cD5IaXMgcHJlc2lkZW5j
eSBoYXMgY29pbmNpZGVkIHdpdGggYSBiaWcgZHJvcG9mZiBpbiBpbW1pZ3JhbnRzIGNyb3NzaW5n
IGZyb20gTWV4aWNvLCBidXQgaW1taWdyYXRpb24gYXV0aG9yaXRpZXMgaGF2ZSBiZWVuIGFycmVz
dGluZyBtb3JlIHBlb3BsZSBpbiB0aGUgY291bnRyeSBpbGxlZ2FsbHksIGFuZCBkb2luZyBzbyBp
biBwbGFjZXMgdGhleSBoYWQgcHJldmlvdXNseSBhdm9pZGVkLCBsaWtlIGNvdXJ0aG91c2VzLjwv
cD48cD5HYWZmbmV5IHNhaWQgYWdlbnRzIGhhZCBiZWVuIHN0YXRpb25lZCBvdXRzaWRlIHRoZSBj
YW1wIHNpbmNlIFR1ZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uLCB3aGVuIHRoZSBtaWdyYW50cyBhcnJpdmVkLiBT
aGUgc2FpZCBhIGNhbXAgZG9jdG9yIGFza2VkIHRoZSBhZ2VuY3kgb24gbGF0ZSBUaHVyc2RheSBt
b3JuaW5nIGZvciBtb3JlIHRpbWUgdG8gdHJlYXQgdGhlIG1lbiwgd2hvIGhhZCBoZWF0LXJlbGF0
ZWQgaWxsbmVzc2VzIGFuZCBuZWVkZWQgYW4gYWRkaXRpb25hbCAyNCBob3VycyBvZiBzdXBlcnZp
c2VkIGNhcmUuPC9wPjxwPkdhZmZuZXkgc2FpZCB2b2x1bnRlZXJzIHdlcmUgZXNjb3J0ZWQgdG8g
YSBkaWZmZXJlbnQgcGFydCBvZiB0aGUgY2FtcCBhcyBhIGhlbGljb3B0ZXIgY2lyY2xlZCBvdmVy
aGVhZCBhbmQgdGhlIGFnZW50cyBhcnJlc3RlZCB0aGUgZm91ciBtZW4sIGFsbCBNZXhpY2FuIG5h
dGlvbmFscy4gR2FmZm5leSBzYWlkIHRoZSBtZW4gd2VyZSBiZXR3ZWVuIGFnZXMgMTkgYW5kIDQw
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBkaWRuJiM4MjE3O3QgbmVlZCAzMCBhZ2VudHMgdG8gYXBwcmVo
ZW5kIGZvdXIgc2ljayBwZW9wbGUsJiM4MjIxOyBHYWZmbmV5IHNhaWQsIGFkZGluZyB0aGF0IHRo
ZSBhZ2VuY3kgZmlsbWVkIHRoZSBlbmNvdW50ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBCb3JkZXIgUGF0cm9sIHNh
aWQgdGFsa3MgYmV0d2VlbiBhZ2VudHMgYW5kIGNhbXAgcmVwcmVzZW50YXRpdmVzIG9uIGdhaW5p
bmcgYWNjZXNzIHRvIHF1ZXN0aW9uIHRoZSBtZW4gYWJvdXQgdGhlaXIgY2l0aXplbnNoaXAgYW5k
IGxlZ2FsIHN0YXR1cyB3ZXJlIHVuc3VjY2Vzc2Z1bC4gQWdlbnRzIHRoZW4gb2J0YWluZWQgYSBz
ZWFyY2ggd2FycmFudCBhbmQgc3dvb3BlZCBpbnRvIHRoZSBjYW1wIFRodXJzZGF5IGV2ZW5pbmcu
PC9wPjxwPlRoZSBCb3JkZXIgUGF0cm9sIGhhcyBsYXVuY2hlZCBhIG1lZGlhIGNhbXBhaWduIGFp
bWVkIGF0IHByZXZlbnRpbmcgZGVzZXJ0IGNyb3NzaW5ncyB0aGF0IG9mdGVuIHJlc3VsdCBpbiBk
ZWF0aHMuPC9wPjxwPlRoZSBUdWNzb24gU2VjdG9yLCB3aGljaCBjb3ZlcnMgbW9zdCBvZiBBcml6
b25hLCBoYXMgMzQgc3RyYXRlZ2ljYWxseSBwbGFjZWQgcmVzY3VlIGJlYWNvbnMgbWlncmFudHMg
Y2FuIGFjdGl2YXRlIGZvciByZXNjdWUuIE92ZXIgMjAwIGFnZW50cyBpbiB0aGUgc2VjdG9yIGFy
ZSBlbWVyZ2VuY3kgbWVkaWNhbCB0ZWNobmljaWFucyBhbmQgYWJvdXQgMjUgYXJlIHBhcmFtZWRp
Y3MsIHRoZSBhZ2VuY3kgc2FpZC48L3A+PHA+QWdlbnRzIGluIHRoYXQgYXJlYSBjb25kdWN0ZWQg
b3ZlciAxLDQwMCByZXNjdWVzIGFuZCByZXBvcnRlZCA4NCBkZWF0aHMgbGFzdCBmaXNjYWwgeWVh
ciwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGFnZW5jeSBzdGF0aXN0aWNzLiBTbyBmYXIgdGhpcyB5ZWFyIHRocm91
Z2ggQXByaWwsIGFnZW50cyBpbiB0aGUgc2VjdG9yIGhhdmUgcmVzY3VlZCAxNjAgcGVvcGxlIGFu
ZCByZXBvcnRlZCAxNCBkZWF0aHMuPC9wPjxwPlBhY28gc2FpZCB0aGUgYWdlbmN5IHVuZGVyc3Rh
bmRzIHRoZSBtaXNzaW9uIG9mIE5vIE1vcmUgRGVhdGhzIGJ1dCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGNvbmRv
bmUgaXRzIGFjdGlvbnMgYmVjYXVzZSBpdCBlbmNvdXJhZ2VzIGlsbGVnYWwgaW1taWdyYXRpb24u
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.