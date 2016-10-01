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Boy, 6, dies days after South Carolina school shooting

By Meg Kinnard
Associated Press

Published: October 1, 2016 - 06:18 PM

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