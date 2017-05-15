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Bus carrying 26 kids on DC field trip overturns on I-95

Associated Press

Published: May 15, 2017 - 12:16 PM | Updated: May 15, 2017 - 02:35 PM
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Firefighters respond to an overturned bus on I-95 southbound, Monday, May 17, 2017 in Havre de Grace, Md. Cpl. Tyler Allaband of the Maryland State Police said by telephone that the bus overturned in the southbound lanes of the highway on Monday near the exit for Havre de Grace. He says several people are injured, but he did not know how many people or the extent of their injuries. (Amy Davis/The Baltimore Sun via AP)


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