All CATEGORIES
☰ Menu

Canadian is charged in U.S. airport attack investigated as terror

By Jeff Karoub and Mike Householder
Associated Press

Published: June 21, 2017 - 02:42 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Police dogs search cars in a parking lot at Bishop International Airport, Wednesday morning in Flint, Mich. Officials evacuated the airport Wednesday, where a witness said he saw an officer bleeding from his neck and a knife nearby on the ground. Authorities say the injured officer's condition is improving. (Jake May/The Flint Journal-MLive.com via AP)


MORE IN NEWS

tax23_05 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Support high as mayor details spending for proposed income tax - 10:49 PM

Mayor Dan Horrigan went public Thursday with a request that Akron’s residents and visitors give a little more of their paychecks.

luigis23_03
Luigi’s in Akron is alive and well; social media spreads fake news of restaurant closing - 10:49 PM
tickets23_01
Ticket and lick it: Akron police handing out tickets for free ice cream to kids they see doing the right thing - 10:08 PM
Trump_49378.jpg-deeda~1
Trump says he didn’t tape his conversations with Comey - 10:49 PM
Congress_Heath_Overhaul_41820.jpg-8762c~3
Senate Republicans unveil overhaul of Obama’s health care law, but not all are aboard - 10:48 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next