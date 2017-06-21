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Canadian is charged in U.S. airport attack investigated as terror

By Jeff Karoub and Mike Householder
Associated Press

Published: June 21, 2017 - 02:42 PM
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Police dogs search cars in a parking lot at Bishop International Airport, Wednesday morning in Flint, Mich. Officials evacuated the airport Wednesday, where a witness said he saw an officer bleeding from his neck and a knife nearby on the ground. Authorities say the injured officer's condition is improving. (Jake May/The Flint Journal-MLive.com via AP)


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