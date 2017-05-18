Car mows down Times Square pedestrians for blocks, killing one and injuring more than 20

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IEEgbWFuIHN0ZWVyZWQgaGlzIGNhciBvbnRvIGEgc2lkZXdhbGsgcnVubmlu
ZyB0aHJvdWdoIHRoZSBoZWFydCBvZiBUaW1lcyBTcXVhcmUgYW5kIG1vd2VkIGRvd24gcGVkZXN0
cmlhbnMgZm9yIHRocmVlIGJsb2NrcyBUaHVyc2RheSwga2lsbGluZyBhIHRlZW5hZ2VyLCB0aGVu
IGVtZXJnZWQgZnJvbSBoaXMgd3JlY2tlZCB2ZWhpY2xlIHdpbGQtZXllZCBhbmQgd2F2aW5nIGhp
cyBhcm1zIGJlZm9yZSBoZSB3YXMgc3ViZHVlZCBieSBwb2xpY2UgYW5kIGJ5c3RhbmRlcnMuPC9w
PjxwPlRoZSBkcml2ZXIsIGEgMjYteWVhci1vbGQgVS5TLiBOYXZ5IHZldGVyYW4sIHRvbGQgb2Zm
aWNlcnMgaGUgd2FzIGhlYXJpbmcgdm9pY2VzIGFuZCBleHBlY3RlZCB0byBkaWUsIHR3byBsYXcg
ZW5mb3JjZW1lbnQgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQuPC9wPjxwPkhlbHBsZXNzIHBlZGVzdHJpYW5zIGhh
ZCBsaXR0bGUgdGltZSB0byByZWFjdCBhcyB0aGUgY2FyIGJhcnJlbGVkIGRvd24gdGhlIHNpZGV3
YWxrIGFuZCB0aHJvdWdoIGludGVyc2VjdGlvbnMgYmVmb3JlIHNtYXNoaW5nIGludG8gYSByb3cg
b2Ygc3RlZWwgc2VjdXJpdHkgYmFycmllcnMgaW5zdGFsbGVkIGluIHJlY2VudCB5ZWFycyB0byBw
cmV2ZW50IHZlaGljbGUgYXR0YWNrcyBvbiB0aGUgc3F1YXJlIHdoZXJlIG1hc3NpdmUgY3Jvd2Rz
IGdhdGhlciBldmVyeSBOZXcgWWVhciYjODIxNztzIEV2ZS4gVGhlIGNhciBjYW1lIHRvIHJlc3Qg
d2l0aCBpdHMgdHdvIHJpZ2h0IHdoZWVscyBpbiB0aGUgYWlyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgZGlk
biYjODIxNzt0IHN0b3AsJiM4MjIxOyBzYWlkIEJyb29rbHluIHJlc2lkZW50IEFzYSBMb3dlLCB3
aG8gd2FzIHN0YW5kaW5nIG91dHNpZGUgYSBzdG9yZSB3aGVuIGhlIGhlYXJkIHNjcmVhbWluZyBh
cyBwZW9wbGUgc2NhdHRlcmVkLiAmIzgyMjA7SGUganVzdCBrZXB0IGdvaW5nLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+UG9saWNlIHNhaWQgMjMgcGVvcGxlIHdlcmUgaGl0IGJ5IHRoZSBjYXIsIGluY2x1ZGluZyBh
biAxOC15ZWFyLW9sZCB0b3VyaXN0IGZyb20gTWljaGlnYW4gd2hvIGRpZWQuIFRoZSB3b21hbiYj
ODIxNztzIDEzLXllYXItb2xkIHNpc3RlciB3YXMgYW1vbmcgdGhlIGluanVyZWQuPC9wPjxwPkEg
ZmlyZSBkZXBhcnRtZW50IGNoaWVmLCBNYXJrIEZvcmlzLCB3YXMgYXQgYW4gdW5yZWxhdGVkIGVs
ZXZhdG9yIHJlc2N1ZSB3aGVuIGhlIHNhdyB0aGUgY2FyIHNwZWVkIGJ5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhpcyBpcyBtb3JlIHRoYW4ganVzdCBhIGNhciBhY2NpZGVudCwmIzgyMjE7IGhlIHRob3VnaHQg
YXMgaGUgd2Fsa2VkIGFtb25nIGJsZWVkaW5nIHZpY3RpbXMuPC9wPjxwPlRoZSBjYXJuYWdlIHJh
aXNlZCBpbW1lZGlhdGUgZmVhcnMgb2YgdGVycm9yaXNtLCBmdWVsZWQgYnkgcmVjZW50IGF0dGFj
a3MgaW4gRW5nbGFuZCwgRnJhbmNlIGFuZCBHZXJtYW55IGluIHdoaWNoIHZlaGljbGVzIHBsb3dl
ZCB0aHJvdWdoIGNyb3dkcyBvZiBwZWRlc3RyaWFucy4gQnV0IGludmVzdGlnYXRvcnMgcXVpY2ts
eSB0dXJuZWQgdGhlaXIgZm9jdXMgdG8gdGhlIHNvYnJpZXR5IGFuZCBtZW50YWwgaGVhbHRoIG9m
IHRoZSBkcml2ZXIsIGlkZW50aWZpZWQgYXMgQnJvbnggcmVzaWRlbnQgUmljaGFyZCBSb2phcy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIGlzIG5vIGluZGljYXRpb24gdGhhdCB0aGlzIHdhcyBhbiBhY3Qg
b2YgdGVycm9yaXNtLCYjODIyMTsgTWF5b3IgQmlsbCBkZSBCbGFzaW8gc2FpZC48L3A+PHA+UGhv
dG9ncmFwaGVycyBzbmFwcGVkIHBpY3R1cmVzIG9mIFJvamFzIGFmdGVyIGhlIGNsaW1iZWQgZnJv
bSB0aGUgd3JlY2tlZCBjYXIgYW5kIHJhbiB0aHJvdWdoIHRoZSBzdHJlZXQgYmVmb3JlIGhlIHdh
cyB0YWNrbGVkIGJ5IGEgZ3JvdXAgdGhhdCBpbmNsdWRlZCBhIHRpY2tldCBzZWxsZXIgYW5kIGEg
bXVzY3VsYXIgZG9vciBzdXBlcnZpc29yIGF0IGEgbmVhcmJ5IFBsYW5ldCBIb2xseXdvb2QgcmVz
dGF1cmFudC48L3A+PHA+Um9qYXMgaW5pdGlhbGx5IHRlc3RlZCBuZWdhdGl2ZSBmb3IgYWxjb2hv
bCwgYnV0IG1vcmUgZGV0YWlsZWQgdGVzdGluZyB3YXMgYmVpbmcgZG9uZSB0byBkZXRlcm1pbmUg
aWYgaGUgd2FzIGhpZ2gsIGFjY29yZGluZyB0byB0d28gbGF3IGVuZm9yY2VtZW50IG9mZmljaWFs
cyB3aG8gd2VyZSBub3QgYXV0aG9yaXplZCB0byBzcGVhayBwdWJsaWNseSBhbmQgc3Bva2UgdG8g
dGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgb24gdGhlIGNvbmRpdGlvbiBvZiBhbm9ueW1pdHkuPC9wPjxw
PlRoZSBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCBSb2phcyB0b2xkIG9mZmljZXJzIGhlIGhhZCBiZWVuIGhlYXJp
bmcgdm9pY2VzLjwvcD48cD5BIHdlZWsgYWdvLCBSb2phcyB3YXMgYXJyZXN0ZWQgYW5kIGNoYXJn
ZWQgd2l0aCBwb2ludGluZyBhIGtuaWZlIGF0IGEgbm90YXJ5LCB3aG9tIGhlIGFjY3VzZWQgb2Yg
c3RlYWxpbmcgaGlzIGlkZW50aXR5LiBIZSBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSB0byBhIGhhcmFzc21lbnQg
dmlvbGF0aW9uLjwvcD48cD5IZSB3YXMgYXJyZXN0ZWQgb24gY2hhcmdlcyBvZiBkcml2aW5nIHdo
aWxlIGludG94aWNhdGVkIGluIDIwMDggYW5kIDIwMTUsIFBvbGljZSBDb21taXNzaW9uZXIgSmFt
ZXMgTyYjODIxNztOZWlsbCBzYWlkLiBIZSBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSB0byBhbiBpbmZyYWN0aW9u
IGluIDIwMTUgYW5kIHdhcyBvcmRlcmVkIHRvIGNvbXBsZXRlIGEgZHJ1bmtlbi1kcml2aW5nIHBy
b2dyYW0gYW5kIGxvc3QgaGlzIGxpY2Vuc2UgZm9yIDkwIGRheXMuPC9wPjxwPkluIHByZXZpb3Vz
IGFycmVzdHMsIGhlIHRvbGQgYXV0aG9yaXRpZXMgaGUgYmVsaWV2ZWQgaGUgd2FzIGJlaW5nIGhh
cmFzc2VkIGFuZCBmb2xsb3dlZCwgb25lIG9mIHRoZSBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgb2ZmaWNpYWxz
IHNhaWQuPC9wPjxwPlBvbGljZSBpZGVudGlmaWVkIHRoZSB3b21hbiBraWxsZWQgYnkgdGhlIGNh
ciBhcyBBbHlzc2EgRWxzbWFuIG9mIFBvcnRhZ2UsIE1pY2guPC9wPjxwPkVsc21hbiBncmFkdWF0
ZWQgbGFzdCB5ZWFyIGZyb20gUG9ydGFnZSBOb3J0aGVybiBIaWdoIFNjaG9vbC48L3A+PHA+SW4g
dGhlIEJyb254LCBuZWlnaGJvcmhvb2QgYWNxdWFpbnRhbmNlcyBzYWlkIFJvamFzIHdhcyBhIGZy
aWVuZGx5IG1hbiB3aG8gaGFkIGJlZW4gaGF2aW5nIHByb2JsZW1zLiBIYXJyaXNvbiBSYW1vcyBz
YWlkIFJvamFzIHdhc24mIzgyMTc7dCB0aGUgc2FtZSB3aGVuIGhlIGNhbWUgYmFjayBmcm9tIGFj
dGl2ZSBkdXR5IGluIDIwMTQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGJlZW4gZ29pbmcgdGhy
b3VnaCBhIHJlYWwgdG91Z2ggdGltZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.