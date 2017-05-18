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Car mows down Times Square pedestrians for blocks, killing one and injuring more than 20

By Colleen Long and Tom Hays
Associated Press

Published: May 18, 2017 - 12:42 PM
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A police officer inspects a car crash, Thursday in New York's Times Square. A man who appeared intoxicated drove his car the wrong way up the Times Square street and plowed into pedestrians on the sidewalk injuring dozens authorities and witnesses said. (AP Photo/Mark Lennihan)


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