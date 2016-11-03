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Casino: Woman shown $43M jackpot actually won $2.25

Associated Press

Published: November 3, 2016 - 11:38 AM
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FILE - In this Oct. 3, 2014, file photo, a visitor to the Resorts World Casino at the Aqueduct racetrack plays an electronic slot machine, in the Queens borough of New York. The casino said on Nov. 3, 2016, that a woman who was shown that she won nearly $43 million on a penny slot in August 2016 actually won $2.25. (AP Photo/Julie Jacobson, File)


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