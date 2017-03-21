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Changes to GOP health proposal affect older adults, Medicaid

By Ricardo Alonso-Zaldivar And Alan Fram
Associated Press

Published: March 21, 2017 - 02:51 PM
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President Donald Trump, followed by Health and Human Services Secretary Tom Price, leaves Capitol Hill Washington, Tuesday, March 21, 2017, after rallying support for the Republican health care overhaul with GOP lawmakers. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

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