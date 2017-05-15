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Chao on infrastructure: Trump plan out in weeks

Associated Press

Published: May 15, 2017 - 11:48 AM
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FILE - In this April 13, 2017 file photo, Transportation Secretary Elaine Chao speaks in the Roosevelt Room in the White House in Washington. Chao said Monday, May 15, 2017, that the Trump administrations infrastructure plan will be out in a few weeks and include $200 billion in taxpayer money. (AP Photo/Andrew Harnik, File)


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