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Chaos at Florida airport after Spirit Airlines flights canceled

By Josh Replogle and Terry Spencer
Associated Press

Published: May 9, 2017 - 12:03 PM | Updated: May 9, 2017 - 12:36 PM
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FILE - In this June 12, 2010, file photo, stranded passengers stand at the Spirit Airlines ticket counter at the Fort Lauderdale-Hollywood International Airport in Fort Lauderdale, Fla. ABC News reported on May 9, 2017, that sheriff's deputies were brought in to calm angry passengers at the airport after nine Spirit flights were cancelled on May 8. (AP Photo/Lynne Sladky, File)


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