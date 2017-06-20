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Cheering 1st day of summer? Not in Phoenix as temps hit 119

By Clarice Silber and Angie Wang
Associated Press

Published: June 20, 2017 - 10:44 PM
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Jennifer Boushy pours water to cool off her dog Rufus, Tuesday in Las Vegas. The first day of summer is forecast to bring some of the worst heat the southwestern U.S. has seen in years. (AP Photo/John Locher)


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