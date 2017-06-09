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Chelsea Manning talks leaks, transition after prison release

Associated Press

Published: June 9, 2017 - 12:48 PM
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FILE - This undated file photo provided by Chelsea Manning shows a portrait of her that she posted on her Instagram account on Thursday, May 18, 2017. Manning said she had "a responsibility to the public" to leak a trove of classified documents in her first interview following her release from a federal prison broadcast Friday, June 9 on ABC's "Good Morning America." (Tim Travers Hawkins/Courtesy of Chelsea Manning via AP, File)


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