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Chicago mayor welcomes help, warns against deploying troops

By Don Babwin
Associated Press

Published: January 25, 2017 - 08:55 PM
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Chicago Mayor Rahm Emanuel answers questions during a news conference, Jan. 13 in Chicago after the the U.S. Justice Department issued a report on civil rights abuses by the Chicago Police Department. In a tweet Tuesday night, President Donald Trump said he's ready to "send in the Feds" if Chicago can't reduce its homicide figures. (AP Photo/Teresa Crawford)


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