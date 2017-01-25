Chicago mayor welcomes help, warns against deploying troops

PHA+Q0hJQ0FHTzogQSBkYXkgYWZ0ZXIgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBkZWNsYXJlZCBo
ZSB3YXMgcmVhZHkgdG8gJiM4MjIwO3NlbmQgaW4gdGhlIEZlZHMmIzgyMjE7IGlmIENoaWNhZ28g
Y2FuJiM4MjE3O3QgcmVkdWNlIGl0cyBob21pY2lkZXMsIE1heW9yIFJhaG0gRW1hbnVlbCB3YXJu
ZWQgYWdhaW5zdCBkZXBsb3lpbmcgdGhlIE5hdGlvbmFsIEd1YXJkLCBzYXlpbmcgaXQgd291bGQg
aHVydCBlZmZvcnRzIHRvIHJlc3RvcmUgdHJ1c3QgaW4gdGhlIHBvbGljZS48L3A+PHA+VHJ1bXAg
b2ZmZXJlZCBubyBkZXRhaWxzIG9uIHdoYXQga2luZCBvZiBmZWRlcmFsIGludGVydmVudGlvbiBo
ZSB3YXMgc3VnZ2VzdGluZyBvciBpZiBpdCBjb3VsZCBpbnZvbHZlIHRyb29wcywgYnV0IHRoZSBt
YXlvciBjYXV0aW9uZWQgdGhhdCB1c2luZyB0aGUgbWlsaXRhcnkgY291bGQgbWFrZSBtYXR0ZXJz
IHdvcnNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdGhyb3VnaCBhIHByb2Nlc3Mg
b2YgcmVpbnZpZ29yYXRpbmcgY29tbXVuaXR5IHBvbGljaW5nLCBidWlsZGluZyB0cnVzdCBiZXR3
ZWVuIHRoZSBjb21tdW5pdHkgYW5kIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCwmIzgyMjE7IHRoZSBtYXlvciB0
b2xkIHJlcG9ydGVycyBXZWRuZXNkYXkuIFNlbmRpbmcgdHJvb3BzICYjODIyMDtpcyBhbnRpdGhl
dGljYWwgdG8gdGhlIHNwaXJpdCBvZiBjb21tdW5pdHkgcG9saWNpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5I
ZSBzYWlkIGhlIHdlbGNvbWVkIGZlZGVyYWwgaGVscCBiYXR0bGluZyAmIzgyMjA7Z2FuZ3MsIGd1
bnMgYW5kIGRydWdzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T24gVHVlc2RheSBuaWdodCwgVHJ1bXAgdHdlZXRl
ZDogJiM4MjIwO0lmIENoaWNhZ28gZG9lc24mIzgyMTc7dCBmaXggdGhlIGhvcnJpYmxlICYjODIx
NjtjYXJuYWdlJiM4MjE3OyBnb2luZyBvbiwgMjI4IHNob290aW5ncyBpbiAyMDE3IHdpdGggNDIg
a2lsbGluZ3MgKHVwIDI0JSBmcm9tIDIwMTYpLCBJIHdpbGwgc2VuZCBpbiB0aGUgRmVkcyEmIzgy
MjE7PC9wPjxwPklmIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgd2FzIHN1Z2dlc3RpbmcgdGhlIHVzZSBvZiBmZWRl
cmFsIHRyb29wcywgc3VjaCBhIHBsYW4gY291bGQgZmFjZSBwcmFjdGljYWwgYW5kIGNvbnN0aXR1
dGlvbmFsIG9ic3RhY2xlcy4gQSBsYXcgZGF0aW5nIGJhY2sgdG8gMTg3OCBwcm9oaWJpdHMgdGhl
IGRlcGxveW1lbnQgb2YgZmVkZXJhbCB0cm9vcHMgdG8gZG8gdGhlIGpvYnMgb2YgZG9tZXN0aWMg
cG9saWNlLCB3aXRoIHNvbWUgcmFyZWx5IGludm9rZWQgZXhjZXB0aW9ucy48L3A+PHA+SW4gaGlz
IGNhbXBhaWduLCBUcnVtcCB0YWxrZWQgcmVndWxhcmx5IGFib3V0IGdldHRpbmcgdG91Z2ggb24g
Y3JpbWUsIHNvbWV0aW1lcyBzaW5nbGluZyBvdXQgQ2hpY2Fnbywgd2hpY2ggd2FzIGluIHRoZSBt
aWRzdCBvZiBhIHllYXIgaW4gd2hpY2ggdGhlIGRlYXRoIHRvbGwgc29hcmVkIHRvIDc2MiAmIzgy
MTI7IHRoZSBtb3N0IGtpbGxpbmdzIGluIHRoZSBjaXR5IGluIG5lYXJseSB0d28gZGVjYWRlcyBh
bmQgbW9yZSB0aGFuIE5ldyBZb3JrIGFuZCBMb3MgQW5nZWxlcyBjb21iaW5lZC48L3A+PHA+SGlz
IHR3ZWV0IGFsc28gY2FtZSBsZXNzIHRoYW4gdHdvIHdlZWtzIGFmdGVyIHRoZSBKdXN0aWNlIERl
cGFydG1lbnQgaXNzdWVkIGEgc2NhdGhpbmcgcmVwb3J0IHRoYXQgZm91bmQgeWVhcnMgb2YgY2l2
aWwgcmlnaHRzIHZpb2xhdGlvbnMgYnkgQ2hpY2FnbyBwb2xpY2UuIFRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9u
IHdhcyBsYXVuY2hlZCBhZnRlciB0aGUgcmVsZWFzZSBvZiBhIHZpZGVvIHNob3dpbmcgdGhlIDIw
MTQgZGVhdGggb2YgYSBibGFjayB0ZWVuYWdlciB3aG8gd2FzIHNob3QgMTYgdGltZXMgYnkgYSB3
aGl0ZSBvZmZpY2VyLjwvcD48cD5FbWFudWVsLCBhIERlbW9jcmF0IHdobyBvbmNlIHdvcmtlZCBh
cyBmb3JtZXIgUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYSYjODIxNztzIFdoaXRlIEhvdXNlIGNoaWVm
IG9mIHN0YWZmLCBzYWlkIHRoZSBwb2xpY2UgZGVwYXJ0bWVudCBhbHJlYWR5IHBhcnRuZXJzIHdp
dGggZmVkZXJhbCBhZ2VuY2llcyBzdWNoIGFzIHRoZSBGQkkgYW5kIHRoZSBEcnVnIEVuZm9yY2Vt
ZW50IEFkbWluaXN0cmF0aW9uIHRvIGNvbWJhdCBjcmltZS4gSGUgc2FpZCBoZSB3b3VsZCBsaWtl
IHRvIHNlZSB0aGF0IGNvb3BlcmF0aW9uICYjODIyMDtleHBhbmRlZCBkcmFtYXRpY2FsbHkuJiM4
MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.