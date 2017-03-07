Chicago police alter policy on force following backlash

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0hJQ0FHTzogQSBkcmFmdCBvZiBhIG5ldyBDaGljYWdvIFBvbGljZSBEZXBhcnRtZW50IHVz
ZS1vZi1mb3JjZSBwb2xpY3kgcmVsZWFzZWQgVHVlc2RheSB3b3VsZCBnaXZlIG9mZmljZXJzIG1v
cmUgbGF0aXR1ZGUgaW4gZGVjaWRpbmcgd2hlbiB0byBmaXJlIHRoZWlyIHdlYXBvbnMsIGJhY2tp
bmcgb2ZmIGFuIGVhcmxpZXIgcHJvcG9zYWwgdGhhdCB0aGUgcG9saWNlIHVuaW9uIGhhZCBzYWlk
IHdhcyB0b28gcmVzdHJpY3RpdmUgYW5kIGhhdmUgcHV0IG9mZmljZXJzIGluIGRhbmdlci48L3A+
PHA+Q2hpY2FnbyBpcyBzdHJ1Z2dsaW5nIHRvIGZvcmdlIGEgbmV3IHBvbGljZSBwb2xpY3kgdGhh
dCBiYWxhbmNlcyB0aGUgbmVlZCBmb3Igb2ZmaWNlcnMgdG8gZG8gdGhlaXIgd29yayBhbWlkIGEg
d2F2ZSBvZiBzaG9vdGluZ3MsIHdoaWxlIHJlc3RvcmluZyBjb21tdW5pdHkgdHJ1c3QgZm9sbG93
aW5nIHB1YmxpYyBhbmdlciBvdmVyIHRoZSBzaG9vdGluZyBvZiBibGFjayB0ZWVuYWdlciBMYXF1
YW4gTWNEb25hbGQgaW4gMjAxNC48L3A+PHA+VGhlIG5ldyBkcmFmdCBiYWNrcyBvZmYgYSBzdWdn
ZXN0aW9uIGluIE9jdG9iZXIgdGhhdCBvZmZpY2VycyBub3QgdXNlIGZvcmNlIHVubGVzcyAmIzgy
MjA7YWxsIG90aGVyIHJlYXNvbmFibGUgYWx0ZXJuYXRpdmVzIGhhdmUgYmVlbiBleGhhdXN0ZWQs
JiM4MjIxOyB3aGljaCBoYWQgcHJvbXB0ZWQgY29uY2VybiBmcm9tIHRoZSBwb2xpY2UgdW5pb24g
dGhhdCBpdCB3YXMgJiM4MjIwO3RvbyByZXN0cmljdGl2ZSBhbmQgd291bGQgZW5kYW5nZXIgb2Zm
aWNlcnMgd2hvIG5lZWQgdG8gcHJvdGVjdCB0aGVtc2VsdmVzIGluIHZhcmlvdXMgc2l0dWF0aW9u
cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBwcm9wb3NhbCBub3cgc2F5cyB0aGF0IG9mZmljZXJzIGFyZSBy
ZXF1aXJlZCB0byB1c2UgZGUtZXNjYWxhdGlvbiB0YWN0aWNzIG9ubHkgd2hlbiBpdCBkb2VzIG5v
dCBwdXQgdGhlaXIgcGVyc29uYWwgc2FmZXR5IGF0IHJpc2suPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgcmVx
dWlyZW1lbnQgdGhhdCBvZmZpY2VycyBhcHBseSBkZS1lc2NhbGF0aW9uIHByaW5jaXBhbHMgZG9l
cyBub3QgbWVhbiBvZmZpY2VycyBtdXN0IGVuZGFuZ2VyIHRoZW1zZWx2ZXMsJiM4MjE3OyBhY2Nv
cmRpbmcgdG8gdGhlIGxhdGVzdCBkcmFmdC48L3A+PHA+RnJhdGVybmFsIE9yZGVyIG9mIFBvbGlj
ZSBQcmVzaWRlbnQgRGVhbiBBbmdlbG8gU3IuLCB0b2xkIHRoZSBDaGljYWdvIFRyaWJ1bmUgdGhh
dCB0aGUgY2hhbmdlcyBzaW5jZSBPY3RvYmVyIHNob3cgdGhlIGRlcGFydG1lbnQgcGFpZCBhdHRl
bnRpb24gdG8gdW5pb24gY29uY2VybnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG5vdCBsaWtl
IHdlIGxvb2sgZm9yd2FyZCB0byB1dGlsaXppbmcgZm9yY2Ugb3Igd2UgbG9vayBmb3J3YXJkIHRv
IGZpcmluZyBvdXIgd2VhcG9uLCYjODIyMTsgaGUgdG9sZCB0aGUgbmV3c3BhcGVyLjwvcD48cD5C
dXQgb3RoZXJzIHNhaWQgdGhhdCBsYXRlc3QgcHJvcG9zYWwgd2FzIHRyb3VibGluZyBpbiB0aGUg
Y29udGV4dCBvZiBhIGhpc3Rvcnkgb2YgQ2hpY2FnbyBwb2xpY2UgY29uZG9uaW5nIGFuZCB1c2lu
ZyBleGNlc3NpdmUgZm9yY2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtOb2JvZHkgd2FudHMgYSBjb3AgdG8gYmUg
c2hvdCBvciBodXJ0IGJ1dCB0aGV5IGhhdmVuJiM4MjE3O3QgZGVtb25zdHJhdGVkIGdvb2QganVk
Z21lbnQgYXMgd2hlbiB0byB1c2UgKGxldGhhbCBmb3JjZSkgYW5kIHdoZW4gbm90IHRvLCYjODIy
MTsgc2FpZCBBbGRlcm1hbiBIb3dhcmQgQnJvb2tpbnMgSnIuICYjODIyMDtJIGFtIGNvbmNlcm5l
ZCBhYm91dCBnaXZpbmcgdGhlbSBtb3JlIGF1dGhvcml0eSBhbmQgbW9yZSBsYXRpdHVkZSB0b3dh
cmQgKHRoZSB1c2Ugb2YpIGxldGhhbCBmb3JjZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNoaWNhZ28mIzgyMTc7
cyBwb2xpY2UgZGVwYXJ0bWVudCBoYXMgYmVlbiB1bmRlciBpbnRlbnNlIHByZXNzdXJlIHNpbmNl
IGEgdmlkZW8gd2FzIHJlbGVhc2VkIGluIDIwMTUgc2hvd2luZyBhIHdoaXRlIG9mZmljZXIgc2hv
b3RpbmcgTWNEb25hbGQgMTYgdGltZXMuIFB1YmxpYyBvdXRyYWdlIGxlZCB0byBjYWxscyBmb3Ig
TWF5b3IgUmFobSBFbWFudWVsIHRvIHN0ZXAgZG93biwgZm9yY2VkIG91dCB0aGUgcG9saWNlIGNo
aWVmIGFuZCBsZWQgdG8gdGhlIGVsZWN0aW9uIGRlZmVhdCBvZiBhIHByb3NlY3V0b3Igd2hvIGhh
ZCBub3QgbW92ZWQgZm9yIG1vbnRocyB0byBjaGFyZ2UgdGhlIG9mZmljZXIuPC9wPjxwPlRoZSBV
LlMuIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBpbiB0aGUgd2FuaW5nIGRheXMgb2YgUHJlc2lkZW50IEJh
cmFjayBPYmFtYSYjODIxNztzIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGNvbmNsdWRlZCBpbiBhIHNjYXRoaW5n
IHJlcG9ydCB0aGF0IHRoZSBDaGljYWdvIGRlcGFydG1lbnQgaGFkIGEgbG9uZyBoaXN0b3J5IG9m
IGNpdmlsIHJpZ2h0cyB2aW9sYXRpb25zIGFuZCBleGNlc3NpdmUgZm9yY2UuIEJ1dCBpdCBpcyB1
bmNsZWFyIGlmIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB3
aWxsIGZvbGxvdyB0aHJvdWdoIG9uIHRob3NlIGNvbmNsdXNpb25zIGFuZCBwdXNoIENoaWNhZ28g
Zm9yIHJlZm9ybXMuPC9wPjxwPkVtYW51ZWwgYW5kIHRoZSBwb2xpY2UgZGVwYXJ0bWVudCBhcmUg
YWxzbyB1bmRlciBzY3J1dGlueSBmb2xsb3dpbmcgYSBzaGFycCBpbmNyZWFzZSBpbiBob21pY2lk
ZXMgY29uY2VudHJhdGVkIGluIHBvb3IgbmVpZ2hib3Job29kcy4gQ2hpY2FnbyBoYWQgNzYyIG11
cmRlcnMgaW4gMjAxNiwgdGhlIG1vc3Qga2lsbGluZ3MgaW4gdGhlIGNpdHkgaW4gbmVhcmx5IHR3
byBkZWNhZGVzIGFuZCBtb3JlIHRoYW4gTmV3IFlvcmsgYW5kIExvcyBBbmdlbGVzIGNvbWJpbmVk
LjwvcD48cD5UaGUgcG9saWNlIGRlcGFydG1lbnQgaXMgYWNjZXB0aW5nIGNvbW1lbnRzIG9uIHRo
ZSBuZXcgcG9saWN5IGRyYWZ0IHVudGlsIE1hcmNoIDE2LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.