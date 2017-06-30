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Chicago police, feds team up on new effort to curb violence

By Don Babwin
Associated Press

Published: June 30, 2017 - 01:05 PM
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FILE - In this April 5, 2017, file photo, Chicago Police Department Superintendent Eddie Johnson speaks during a news conference in Chicago. Chicago police, federal agents and prosecutors plan to announce Friday, June 30 they are launching a new initiative to stem the flow of illegal firearms in the city as part of efforts to curb rampant gun violence that President Donald Trump says is at "epidemic proportions." (AP Photo/Teresa Crawford, File)


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