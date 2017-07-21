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Chief: Australian woman shot by cop ’did not have to die’

By Amy Forliti And Steve Karnowski
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 10:27 AM
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In this May 2016 image provided by the City of Minneapolis, police officer Mohamed Noor poses for a photo at a community event welcoming him to the Minneapolis police force. Noor, a Somali-American, has been identified by his attorney as the officer who fatally shot Justine Damond, of Australia, late Saturday, July 15, 2017, after she called 911 to report what she believed to be an active sexual assault. (City of Minneapolis via AP)


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