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Chinese leader arrives for first face-to-face with Trump

By Vivian Salama And Julie Pace
Associated Press

Published: April 6, 2017 - 03:18 PM
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Secretary of State Rex Tillerson, left, walks with Chinese president Xi Jinping at the Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Fla., Thursday, April 6, 2017. The president will meet with President Donald Trump for a two-day summit at Trump's Mar-a-Lago resort in Palm Beach. (AP Photo/Lynne Sladky)


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