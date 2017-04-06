Chinese leader arrives for first face-to-face with Trump

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEFMTSBCRUFDSCwgRmxhLjogQ2hpbmEmIzgyMTc7cyBQcmVzaWRlbnQgWGkgSmlucGluZyAo
c2hlZSBqaWhuLXBlZW5nKSBoYXMgYXJyaXZlZCBpbiBGbG9yaWRhIGZvciBtZWV0aW5ncyB3aXRo
IFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAuPC9wPjxwPlhpIGxhbmRlZCBpbiBXZXN0IFBhbG0gQmVh
Y2gsIEZsb3JpZGEsIFRodXJzZGF5IGFuZCB3YXMgZ3JlZXRlZCBieSBTZWNyZXRhcnkgb2YgU3Rh
dGUgUmV4IFRpbGxlcnNvbiwgYWhlYWQgb2YgbWVldGluZ3Mgd2l0aCBUcnVtcCBhdCBNYXItYS1M
YWdvLCB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgcmVzb3J0LjwvcD48cD5UcnVtcCBpcyBkdWUgdG8g
YXJyaXZlIGluIEZsb3JpZGEgbGF0ZXIgVGh1cnNkYXkuPC9wPjxwPlRoZSBpbnRyb2R1Y3Rvcnkg
bWVldGluZ3Mgd2lsbCBjb3ZlciB0b3BpY3MgZnJvbSB0cmFkZSB0byBOb3J0aCBLb3JlYSYjODIx
NztzIHJlY2VudCBudWNsZWFyIHRlc3RzLjwvcD48cD5UcnVtcCBjYW1wYWlnbmVkIG9uIHRha2lu
ZyBhIGhhcmRlciBsaW5lIG9uIENoaW5hLCBzYXlpbmcgcHJldmlvdXMgcHJlc2lkZW50cyBhbGxv
d2VkIENoaW5hIHRvIHN0ZWFsIGpvYnMgdGhhdCBjb3VsZCBvdGhlcndpc2UgZ28gdG8gQW1lcmlj
YW5zLiBIZSYjODIxNztzIGFsc28gc2FpZCBoZSBpcyByZXBhcmVkIHRvIGdvIGl0IGFsb25lIG9u
IE5vcnRoIEtvcmVhIGlmIENoaW5hIGlzbiYjODIxNzt0IHdpbGxpbmcgdG8gZXhlcnQgcHJlc3N1
cmUgb24gaXRzIG5laWdoYm9yLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.