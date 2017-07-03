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Christie feels the heat politically after a day at the beach

By Michael Catalini
Associated Press

Published: July 3, 2017 - 11:05 AM | Updated: July 3, 2017 - 09:00 PM
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In this Sunday, July 2, 2017, photo, New Jersey Gov. Chris Christie uses the beach with his family and friends at the governor's summer house at Island Beach State Park in New Jersey. Christie is defending his use of the beach, closed to the public during New Jersey's government shutdown, saying he had previously announced his vacation plans and the media had simply "caught a politician keeping his word." (Andrew Mills/NJ Advance Media via AP)


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