Christmas cards get holy touch with Bethlehem postmark

PHA+QkVUSExFSEVNLCBOLkguOiBJbnN0ZWFkIG9mIG1haWxpbmcgaGVyIENocmlzdG1hcyBjYXJk
cyBmcm9tIGhlciBsb2NhbCBwb3N0IG9mZmljZSwgU2hlcnJ5IFdhcmVpbmcgZHJvdmUgMjAgbWls
ZXMgcm91bmR0cmlwIHRvIGEgc21hbGwgcG9zdCBvZmZpY2UgaW4gYSBXaGl0ZSBNb3VudGFpbnMg
dG93biBvZiBhYm91dCAyLDUwMC48L3A+PHA+Q29udmVuaWVuY2UgZGlkbiYjODIxNzt0IG1hdHRl
ciB0byBXYXJlaW5nLCBvZiBUd2luIE1vdW50YWluLiBTaGUgd2FudGVkIHRoZSAmIzgyMjA7QmV0
aGxlaGVtJiM4MjIxOyBzdGFtcCBvbiBoZXIgZW52ZWxvcGVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgZmVl
bCB0aGUgY29ubmVjdGlvbiBoZXJlIHdpdGggSmVzdXMgQ2hyaXN0LCBCZXRobGVoZW0sIHRoZSBi
aXJ0aCBvZiBDaHJpc3QgYW5kIGV2ZXJ5dGhpbmcuIFRoaXMga2luZCBvZiByZXByZXNlbnRzIGl0
IGZvciB1cywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIEJpYmxlLCBK
ZXN1cyB3YXMgYm9ybiBpbiBCZXRobGVoZW0sIGluIHdoYXQgaXMgbm93IHRoZSBXZXN0IEJhbmsu
PC9wPjxwPk1vc3Qgb2YgdGhlIHllYXIsIGxldHRlcnMgYW5kIG90aGVyIG1haWwgZHJvcHBlZCBv
ZmYgYXQgdGhlIHRpbnkgcG9zdCBvZmZpY2UgYXJlIHNlbnQgdG8gYSByZWdpb25hbCBmYWNpbGl0
eSBpbiBXaGl0ZSBSaXZlciBKdW5jdGlvbiwgVmVybW9udC4gVGhlcmUsIHRoZXkgc3RyZWFtIHRo
cm91Z2ggYW4gZWZmaWNpZW50IGF1dG9tYXRlZCBtYWNoaW5lIHRoYXQgY2FuY2VscyBzdGFtcHMg
d2l0aCBwb3N0YWwgbWFya2luZ3MuPC9wPjxwPkJ1dCBlYWNoIERlY2VtYmVyLCBCZXRobGVoZW0g
cG9zdG1hc3RlciBCcmlhbiBUaG9tcHNvbiBkdXN0cyBvZmYgYSBtYWNoaW5lIHRoYXQgaGFzIGJl
ZW4gdGhlcmUgZm9yIGF0IGxlYXN0IHNpeCBkZWNhZGVzLiBTdGFja3Mgb2YgY2FyZHMgbXVzdCBi
ZSBmZWQgaW50byBpdCBieSBoYW5kIGFuZCBpdCBjYW5jZWxzIGVhY2ggc3RhbXAgd2l0aCB0aGUg
d29yZCAmIzgyMjA7QmV0aGxlaGVtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGhhcyBhIHBpbmNo
IHdoZWVsIGFuZCBpdCBqdXN0IHN0YXJ0cyBkcmF3aW5nIGxldHRlcnMgdGhyb3VnaCwmIzgyMjE7
IFRob21wc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGUgbWFjaGluZSB3b3JrcyBncmVhdC4gQnV0IHlvdSYj
ODIxNztsbCBzdGFuZCB0aGVyZSBmb3Igc2V2ZXJhbCBob3VycyBhIGRheSBjYW5jZWxsaW5nIGxl
dHRlcnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaXRoIHR3byBkYXlzIGJlZm9yZSBDaHJpc3RtYXMsIFRob21w
c29uIHNhaWQgYWJvdXQgNTgsMDAwIGxldHRlcnMgaGFkIGdvbmUgdGhyb3VnaCB0aGUgbWFjaGlu
ZS48L3A+PHA+VGhlcmUgYXJlIGFib3V0IDkwIHBvc3Qgb2ZmaWNlcyBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0
YXRlcyB3aXRoIGhvbGlkYXktIG9yIHdpbnRlci10aGVtZWQgbmFtZXMgYW5kIHRoZSBVLlMuIFBv
c3RhbCBTZXJ2aWNlIG9mZmVycyBhICYjODIyMDtDaHJpc3RtYXMgUmUtbWFpbGluZyYjODIyMTsg
c2VydmljZSB0byB0aGVtLiBMZXR0ZXJzIG1heSBiZSBzZW50IHRvIHRoZSBwb3N0bWFzdGVyIGlu
IHRoZSB0b3duIG1hcmtlZCAmIzgyMjA7Q2hyaXN0bWFzIFJlLW1haWxpbmcmIzgyMjE7IGFuZCB0
aGV5IHdpbGwgYmUgc3RhbXBlZCBhbmQgc2VudCBvdXQuPC9wPjxwPlRoZSBsaXN0IGluY2x1ZGVz
IHNpeCBvdGhlciBCZXRobGVoZW1zIGFsb25nIHdpdGggR2FybGFuZCwgTWFpbmU7IEhvbGx5LCBN
aWNoaWdhbjsgUnVkb2xwaCwgT2hpbzsgU2FudGEgQ2xhdXMsIEluZGlhbmE7IEFudGxlcnMsIE9r
bGFob21hOyBOYXphcmV0aCwgVGV4YXM7IGFuZCBTbm93Zmxha2UsIEFyaXpvbmEuPC9wPjxwPklu
IEJldGhsZWhlbSwgTmV3IEhhbXBzaGlyZSwgVGhvbXBzb24gcHJvdmlkZXMgcnViYmVyIHN0YW1w
cyBhbmQgaW5rIHBhZHMgYXQgYSB0YWJsZSB3aGVyZSBwYXRyb25zIG1hcmsgdGhlaXIgY2FyZHMg
YW5kIHBhY2thZ2VzIHdpdGggYSAyLWluY2gtc3F1YXJlIHdvb2RlZCBzY2VuZSB0aGF0IHNheXMg
JiM4MjIwO0JldGhsZWhlbSwgTmV3IEhhbXBzaGlyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRob21wc29uIHNh
aWQgcGVvcGxlIGNvbWUgZnJvbSBhcm91bmQgdGhlIHN0YXRlIHRvIGdldCB0aGUgcG9zdG1hcmsu
IEZvciB5ZWFycywgb25lIGZhbWlseSBoYXMgYmVlbiBjb21pbmcgZnJvbSBQZW5uc3lsdmFuaWEu
IFRoZXkgZHJpdmUgdXAsIGJ1eSBhIENocmlzdG1hcyB0cmVlIGFuZCBtYWlsIHRoZWlyIGdyZWV0
aW5nIGNhcmRzLjwvcD48cD5BbmQsIHdoYXQgaXMgdGhlIHJlc3BvbnNlIGZyb20gcGVvcGxlIHdo
byByZWNlaXZlIHRob3NlIGNhcmRzIGZyb20gdGhlIGxpdHRsZSB0b3duIG9mIEJldGhsZWhlbSwg
TmV3IEhhbXBzaGlyZT88L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkgdGhpbmsgaXQgaXMgYW1hemluZyB0aGF0
IHRoZXkgaGF2ZSB0aGVpciBvd24gc3BlY2lhbCBzdGFtcCBoZXJlIHRoYXQgc2F5cyAmIzgyMTY7
QmV0aGxlaGVtJiM4MjE3OyBvbiBpdCwmIzgyMjE7IFdhcmVpbmcgc2FpZC48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.