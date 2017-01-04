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Church gunman insists to jury that he is not mentally ill

By Meg Kinnard
Associated Press

Published: January 4, 2017 - 09:44 AM
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The Rev. Kylon Middleton (from left) Jennifer Pinckney, widow of Emanuel's slain pastor, the Rev. Clementa Pinckney and Johnette Martinez enter the courthouse in Charleston, S.C., Wednesday for the sentencing phase of Dylann Roof's trial. The jury last month unanimously found Roof guilty of hate crimes and other charges in the shooting deaths of nine black church members during Bible study. The jurors will now decide whether he should be sentenced to life in prison or death. (Leroy Burnell/The Post And Courier via AP)


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