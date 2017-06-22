Cindy weakens but still stirs weather over wide swath

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIE9STEVBTlM6IEEgc3VzcGVjdGVkIHRvcm5hZG8gbmVhciBCaXJtaW5naGFtLCBBbGEu
LCBmbGF0dGVuZWQgYnVzaW5lc3NlcyBhbmQgaW5qdXJlZCBvbmUgcGVyc29uIFRodXJzZGF5LCB3
aGlsZSB0aGUgbWF5b3Igb2YgYSBjb2FzdGFsIExvdWlzaWFuYSB0b3duIHVyZ2VkIHJlc2lkZW50
cyB0byBldmFjdWF0ZSBhaGVhZCBvZiBhIHJpc2luZyB0aWRlICYjODIxMjsgdHdvIGxpbmdlcmlu
ZyBlZmZlY3RzIG9mIGEgd2Vha2VuaW5nIFRyb3BpY2FsIERlcHJlc3Npb24gQ2luZHkgdGhhdCB3
YXMgZnVlbGluZyBoYXJzaCB3ZWF0aGVyIGFjcm9zcyB0aGUgU291dGhlYXN0LjwvcD48cD5UaGUg
d2FsbHMgb2YgYSBsaXF1b3Igc3RvcmUgYW5kIGFuIG9pbC1jaGFuZ2Ugc2VydmljZSBpbiBGYWly
ZmllbGQsIHdlc3Qgb2YgQmlybWluZ2hhbSwgY29sbGFwc2VkIGluIHRoZSBhcHBhcmVudCB0d2lz
dGVyLiBBIGZhc3QtZm9vZCByZXN0YXVyYW50IGFsc28gd2FzIGFtb25nIHRoZSBkYW1hZ2VkIGJ1
c2luZXNzZXMuIERlYW4gQXJnbywgYSBzcG9rZXNtYW4gZm9yIHRoZSBBbGFiYW1hIEFsY29ob2xp
YyBCZXZlcmFnZSBDb250cm9sIEJvYXJkIHNhaWQgb25lIGVtcGxveWVlIG9mIHRoZSBsaXF1b3Ig
c3RvcmUgd2FzIGh1cnQuPC9wPjxwPk1ldGVvcm9sb2dpc3QgSmFzb24gSG9sbWVzIG9mIHRoZSBO
YXRpb25hbCBXZWF0aGVyIFNlcnZpY2Ugc2FpZCB0cmVlcyB3ZXJlIGRvd24gYW5kIGJ1aWxkaW5n
cyB3ZXJlIHJlcG9ydGVkIGRhbWFnZWQgYWxvbmcgdGhlIEludGVyc3RhdGUgMjAgY29ycmlkb3Ig
b24gdGhlIHdlc3Rlcm4gb3V0c2tpcnRzIG9mIEJpcm1pbmdoYW0sIEFsYWJhbWEmIzgyMTc7cyBt
b3N0IHBvcHVsb3VzIGNpdHkuIFRoZSB3ZWF0aGVyIHNlcnZpY2UgaGFkIGlzc3VlZCB0b3JuYWRv
IHdhcm5pbmdzIGVhcmxpZXIgZm9yIHRoZSBCaXJtaW5naGFtIGFuZCBUdXNjYWxvb3NhIGFyZWFz
LjwvcD48cD5NZWFud2hpbGUsIHRoZSBHdWxmIENvYXN0IHdhcyBzdGlsbCBzdWZmZXJpbmcgZnJv
bSB0aGUgZWZmZWN0cyBvZiBDaW5keSwgYSBmb3JtZXIgdHJvcGljYWwgc3Rvcm0gaW4gdGhlIEd1
bGYgb2YgTWV4aWNvIHRoYXQgY3Jhd2xlZCBhc2hvcmUgZWFybHkgVGh1cnNkYXkgbmVhciB0aGUg
TG91aXNpYW5hLVRleGFzIHN0YXRlIGxpbmUuIERvd25ncmFkZWQgdG8gYSB0cm9waWNhbCBkZXBy
ZXNzaW9uLCBDaW5keSB3ZWFrZW5lZCBhcyBpdCBjcm9zc2VkIExvdWlzaWFuYSB0b3dhcmQgQXJr
YW5zYXMgYnV0IGEgYnJvYWQgY2lyY3VsYXRpb24gYXJvdW5kIHRoZSBzeXN0ZW0gc3dlcHQgbW9p
c3QgR3VsZiBhaXIgb3ZlciB0aGUgU291dGgsIGZ1ZWxpbmcgc2V2ZXJlIHdlYXRoZXIgYW5kIHB1
c2hpbmcgdXAgY29hc3RhbCB0aWRlcy48L3A+PHA+SW4gdGhlIGxvdy1seWluZyBMb3Vpc2lhbmEg
dG93biBvZiBMYWZpdHRlLCBzb3V0aCBvZiBOZXcgT3JsZWFucywgTWF5b3IgVGltIEtlcm5lciB1
cmdlZCByZXNpZGVudHMgaW4gYW5kIGFyb3VuZCB0aGUgdG93biB0byBzZWVrIGhpZ2hlciBncm91
bmQgYmVjYXVzZSBvZiByaXNpbmcgd2F0ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgdGlkZSYjODIxNztz
IHJvbGxpbmcgaW4uIEl0JiM4MjE3O3MgZ2V0dGluZyB0byBhIGRhbmdlcm91cyBsZXZlbCwmIzgy
MjE7IEtlcm5lciBzYWlkLiBTdHJlZXRzIGFuZCB5YXJkcyBpbiB0aGUgdG93biB3ZXJlIGNvdmVy
ZWQgYW5kIEtlcm5lciB3b3JyaWVkIHRoYXQgaG9tZXMsIGV2ZW4gdGhvc2UgaW4gcGFydHMgb2Yg
dG93biBwcm90ZWN0ZWQgYnkgbGV2ZWVzLCBtaWdodCBiZSBmbG9vZGVkLiAmIzgyMjA7SSYjODIx
NzttIGhvcGluZyBub3QsJiM4MjIxOyBoZSBhZGRlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0NlcnRhaW5seSBp
dCYjODIxNztzIG5vdCBiZWVuIGFzIGJhZCBhcyB3ZSBmZWFyZWQuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUg
Z29vZCBuZXdzLCYjODIyMTsgTG91aXNpYW5hIEdvdi4gSm9obiBCZWwgRWR3YXJkcyBzYWlkIGlu
IEJhdG9uIFJvdWdlLiAmIzgyMjA7VGhlIGJhZCBuZXdzIGlzIGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IG92ZXIg
eWV0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXMgYSBzbG93LW1vdmluZyB0cm9waWNhbCBzdG9ybSB0aGF0IGZv
cm1lZCBUdWVzZGF5IGluIHRoZSBHdWxmLCBDaW5keSB3YXMgYmxhbWVkIGZvciBvbmUgZGVhdGg6
IGEgMTAteWVhci1vbGQgYm95LCBOb2xhbiBNY0NhYmUgb2YgU3QuIExvdWlzLCBNby4sIHdhcyB2
YWNhdGlvbmluZyB3aXRoIGhpcyBmYW1pbHkgb24gdGhlIEFsYWJhbWEgY29hc3Qgd2hlbiBoZSB3
YXMgaGl0IGJ5IGEgbG9nIHdhc2hlZCBpbiBieSBhIGxhcmdlIHdhdmUuIENpbmR5IGFsc28gY2F1
c2VkIHdpZGVzcHJlYWQgY29hc3RhbCBoaWdod2F5IGFuZCBzdHJlZXQgZmxvb2RpbmcgYW5kIHNl
dmVyYWwgc2hvcnQtbGl2ZWQgdG9ybmFkb2VzLCBidXQgbm8gb3RoZXIgZGVhdGhzLjwvcD48cD5B
dXRob3JpdGllcyB3YXJuIGRyaXZpbmcgcmFpbnMgY291bGQgc3RpbGwgY2F1c2UgZGFuZ2Vyb3Vz
IGZsYXNoIGZsb29kcy4gJiM4MjIwO1RoYXQgY29udGludWVzIHRvIGJlIHRoZSB0aHJlYXQsJiM4
MjIxOyBzYWlkIEtlbiBHcmFoYW0sIG9mIHRoZSB3ZWF0aGVyIHNlcnZpY2Ugb2ZmaWNlIG5lYXIg
TmV3IE9ybGVhbnMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.