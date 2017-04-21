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Cities ready to fight Trump’s call to punish so-called ‘sanctuary cities’

By Lesley Clark
McClatchy Washington Bureau

Published: April 21, 2017 - 01:52 PM
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FILE - In this Jan. 25, 2017 file photo, a woman holds a sign at a rally outside of City Hall in San Francisco. The Trump administration is moving beyond rhetoric in its effort to crack down on so-called sanctuary cities that refuse to cooperate with federal immigration authorities. The Justice Department is forcing nine communities to prove they are complying with an immigration law to continue receiving coveted law enforcement grant money. (AP Photo/Jeff Chiu, File)


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