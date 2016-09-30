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Clinton in a landslide — in endorsements: Do they matter?

By David Bauder and Hillel Italie
Associated Press

Published: September 30, 2016 - 05:30 PM
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Democratic presidential candidate Hillary Clinton meets with attendees during a campaign stop in Fort Pierce, Fla., Friday. (AP Photo/Matt Rourke)

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